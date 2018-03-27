Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с делегацией Республики Узбекистан. В ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегического партнерства, деловых отношений и культурного сотрудничества между двумя странами.

На встрече глава региона отметил, что сложившиеся культурные и духовные связи с момента правления Ислама Каримова продолжаются и по сей день, подчеркнув важность укрепления связей между двумя странами.

«Стратегическое партнерство отвечает интересам обеих стран. Напомню, 25 лет назад у подножия горы Ордабасы прошла встреча глав трех государств – Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, и был подписан Договор о вечной дружбе. Как вы знаете, 15 марта этого года в Астане состоялась церемония открытия Года Узбекистана в Казахстане. За последние полтора года дружественные отношения между Казахстаном и Узбекистаном вышли на новый уровень. Кроме того, на сегодня объем железнодорожных перевозок вырос на 44 %, а торговый оборот достиг 2 млрд долларов США», — сказал Жансеит Туймебаев.

Отметим, что в последние годы, в целях развития культурных и деловых отношений, укрепления политического и экономического сотрудничества, лидеры двух стран провели ряд встреч, на которых были приняты важные политические решения. В результате был проведен международный бизнес-форум с участием известных предпринимателей Узбекистана и Казахстана. Подписано 75 контрактов на сумму 1,2 млрд долларов США.

В ходе встречи председатель Союза Писателей Республики Узбекистан Мухаммед Али выразил уверенность в дальнейшей активизации совместных мероприятий, направленных на укрепление отношений между братскими народами двух стран.

Напомним, в прошлом году в ходе визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Узбекистан был подписан ряд важных документов, направленных на дальнейшее укрепление межгосударственных отношений. Более того, акиматом Южно-Казахстанской области был подписан меморандум о взаимопонимании в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах с руководителями соседних Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областей.

В рамках визита главы государства состоялся казахстанско-узбекский бизнес-форум, в котором приняли участие более 300 бизнесменов. Помимо этого, в Шымкенте прошла выставка продукции товаропроизводителей Ташкента. Сегодня Узбекистан является торговым партнером Южно-Казахстанской области. В 2017 году торговый оборот между двумя странами увеличился на 11,7 % и достиг 622,6 млн долларов США.

Подводя итоги встречи, аким области пожелал успехов в проведении научно-практической конференции, посвященной 682-й годовщине со дня рождения великого полководца Амира Тимура, по приказу которого в свое время был воздвигнут мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.