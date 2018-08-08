В Узбекистане растет спрос на казахстанский цемент. Это подтверждают местные продавцы. Особым спросом среди потребителей пользуется товар, произведенный в Шымкенте, Караганде и Таразе, пишет 24.kz.

По словам продавца строительного рынка Кахармана Насирова, в месяц они продают до 300 тонн казахстанского стройматериала. Учитывая темпы развития строительства в Узбекистане, этот показатель может вырасти в разы, считает предприниматель.

По данным Министерства внешней торговли Узбекистана, товарооборот между двумя странами с января по март 2018 года превысил 543 миллиона долларов. За первый квартал этого года Узбекистан импортировал 265 тысяч тонн казахстанского цемента. Это в три раза больше, чем в предыдущие годы.

Кахроман Насиров, предприниматель: «В настоящее время в Узбекистане интенсивно развивается строительство. Поэтому спрос на строительные товары высок. Особенно на цемент из Казахстана. Качество товара — хорошее. В месяц мы продаем 200-300 тонн цемента, 70% которого сделано в Казахстане.

Качество узбекского цемента тоже в целом неплохое, но из-за вынужденной остановки работы завода, спрос на импорт из Казахстана резко вырос. Также решился вопрос с таможенной пошлиной и цена на товар стала более приемлемой».