Старт продаж Galaxy Note8 по контрактным предложениям для абонентов Activ

Абоненты Activ могут приобрести флагманский смартфон Samsung Galaxy Note8 по контрактным предложениям, а также за полную стоимость в сети «Кселл».

Основные преимущества Galaxy Note8:

Эффект полного погружения в то, что вы смотрите на экране

Это самый большой экран в истории линейки Note. Благодаря отсутствию боковых рамок, создается впечатление безграничного экрана. Да, смартфон стал больше, но все также легко и комфортно ощущается в руке. Вкупе с высоким разрешением Quad HD и технологией Super AMOLED на дисплее можно видеть больше контента без лишней прокрутки экрана. Словом, создается эффект полного погружения в то, что вы смотрите;

Четкие фотографии даже при слабом освещении

Galaxy Note8 обладает самой мощной мобильной камерой в истории компании Samsung. 12-мегапиксельная основная двойная камера с оптической стабилизацией изображения обеспечивает высокую четкость фотографий, даже если они делаются на ходу. А в режиме Dual Capture одновременно можно снять две разные фотографии одним кликом. Одна фотография будет снята крупным планом, а вторая охватит весь фон. C еще одной функцией Live Focus можно настроить глубину резкости и сфотографировать так, чтобы главный объект оказался в четком фокусе, а фон размытым. То же самое возможно сделать и на готовой фотографии.

Рисунки, тексты и анимированные сообщения с электронным пером

Перо S Pen – это еще одно преимущество флагмана, которое открывает новые способы создания текстов, рисунков, общения. Представьте, что вместо текстового сообщения, вы сможете отправлять друзьям анимированные рисунки или смайлы, нарисованные собственноручно.

Безопасность данных и высокая производительность

Смартфон, кроме ввода пин-кода, пароля и рисунка, можно разблокировать глазами, лицом или отпечатком пальца. Мощный процессор выдержит такие нагрузки на смартфон, как игры с реалистичной графикой, быстрое переключение между приложениями и быструю загрузку медиа-файлов через интернет. При этом, конечно же, новинка сохранила традиционные особенности линейки Galaxy, как защиту от воды и пыли стандарта IP68. То есть, вы сможете продолжать пользоваться смартфоном на 1,5 метров под водой.

Galaxy Note8 64 GB по акции «Контрактный телефон» можно приобрести в рассрочку на год, полтора и два года без предоплаты за устройство.

Ежемесячные платежи в зависимости от срока контракта и наполнения связью варьируются от 20600 до 39600 тенге.

В пакет по акции «Контрактный телефон», в зависимости от срока рассрочки и объема пакета услуг, входят ежемесячно:

безлимитные разговоры внутри сети Kcell/Activ;

от 500 до 1000 минут на звонки на других сотовых операторов РК;

от 25 до 35 ГБ мобильного интернета;

от 50 до 100 минут на звонки на международные направления;

от 30 до 50 минут на звонки в роуминге;

1000 SMS внутри сети Kcell.

Дополнительная информация доступна по ссылке http://activ.mobi/note8contract

В Шымкенте приобрести смартфон можно по адресу: ул. Туркестанская, 11

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