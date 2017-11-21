Голубей за $10 тысяч показали в Шымкенте

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Голубей за $10 тысяч показали в Шымкенте

На ежегодной выставке, организованной ассоциацией декоративного голубеводства Казахстана, представили редкие виды голубей, чья стоимость доходит до 10 тысяч долларов, передает МИА «Казинформ». Опытные голубеводы приехали в Шымкент не только из разных городов Казахстана, но и из США, Германии, Кыргызстана.

Физули Муратов из Алматинского клуба «Семиречье» занимается голубеводством с детства. Сейчас у него в хозяйстве имеется около 350 голов птиц, но на выставку он привез самые редкие виды: голубей арабских пород «Шикли» и «Багдади».

Голубей за $10 тысяч показали в Шымкенте

«Мы привезли структурно-декоративную птицу. В основном, птица вся с Европы. Но есть и с арабских стран: Ливана и Бахрейна. Стоимость колеблется в пределах 1000 и 10000 — 15000 долларов. Это зависит от качества голубя: постановка ног, их длина, высота шеи, потом у молодых голубей с годами веки и нос становятся огненно-красными. Так, чем они краснее и выше, тем дороже», — объяснил Муратов.

По словам организаторов мероприятия, в отрасли голубеводства в Казахстане еще много нерешенных задач. Поэтому ежегодный обмен опытом между коллегами просто необходим.

Голубей за $10 тысяч показали в Шымкенте

«Мы собрали всех голубеводов, чтобы узнать какие достижения были сделаны за год, чтобы они между собой общались, обменивались опытом. Узнать и показать всем, что проделывается в плане селекции и разведения. Проблемы еще есть: появляются каждый год всякие болезни, новые вирусы», — сказал представитель Ассоциации декоративного голубеводства РК Атабек Юсупов.

Лучших голубеводов, а также людей, внесших вклад в эту отрасль, наградили памятными грамотами и медалями.

Сайра Амантаева

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