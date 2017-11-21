Голубей за $10 тысяч показали в Шымкенте

На ежегодной выставке, организованной ассоциацией декоративного голубеводства Казахстана, представили редкие виды голубей, чья стоимость доходит до 10 тысяч долларов, передает МИА «Казинформ». Опытные голубеводы приехали в Шымкент не только из разных городов Казахстана, но и из США, Германии, Кыргызстана.

Физули Муратов из Алматинского клуба «Семиречье» занимается голубеводством с детства. Сейчас у него в хозяйстве имеется около 350 голов птиц, но на выставку он привез самые редкие виды: голубей арабских пород «Шикли» и «Багдади».

«Мы привезли структурно-декоративную птицу. В основном, птица вся с Европы. Но есть и с арабских стран: Ливана и Бахрейна. Стоимость колеблется в пределах 1000 и 10000 — 15000 долларов. Это зависит от качества голубя: постановка ног, их длина, высота шеи, потом у молодых голубей с годами веки и нос становятся огненно-красными. Так, чем они краснее и выше, тем дороже», — объяснил Муратов.

По словам организаторов мероприятия, в отрасли голубеводства в Казахстане еще много нерешенных задач. Поэтому ежегодный обмен опытом между коллегами просто необходим.

«Мы собрали всех голубеводов, чтобы узнать какие достижения были сделаны за год, чтобы они между собой общались, обменивались опытом. Узнать и показать всем, что проделывается в плане селекции и разведения. Проблемы еще есть: появляются каждый год всякие болезни, новые вирусы», — сказал представитель Ассоциации декоративного голубеводства РК Атабек Юсупов.

Лучших голубеводов, а также людей, внесших вклад в эту отрасль, наградили памятными грамотами и медалями.

Сайра Амантаева