Голуби в алматинском Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев могли погибнуть от отравления, считает специальная комиссия, передает sputniknews.kz.

Специальная комиссия, в состав которой вошли представители территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана, городской ветеринарной службы, управления предпринимательства и инвестиций, института зоологии и отдела благоустройства, назвали предварительную причину массовой гибели птиц.

Комиссия, созданная Алматинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира, начала работу утром, 26 марта. Предварительной причиной гибели пернатых названо отравление.

Текущая информация по гибели птиц в г. АлматыСегодня, 26 марта 2020 года для выяснения причин гибели птиц на… Опубликовано Сакеном Дилдахметом Четверг, 26 марта 2020 г.

«Комиссией было установлено, что на площади 100 квадратных метров, где ранее находился ледовый каток, обнаружены павшие птицы в количестве 30 штук. Предположительной причиной падежа является отравление. Комиссией был проведен забор всех павших птиц, ветеринарной службой отобраны пробы для проведения лабораторных исследований», — сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

Более детально причины массового отравления птиц станут известны после получения результатов экспертиз.

Ранее в социальных сетях появилась информация от жителей Алматы, что в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев массово гибнут голуби.

Также очевидцы сообщали, что видели много ослабленных птиц, которые не могли улететь.

Пользователи предположили несколько версий случившегося, в том числе что птицы могли погибнуть после проведения в парке дезинфекции, проведенной в связи с коронавирусом, либо в результате недостаточного количества корма, который в обычные дни сюда приносили сотни отдыхающих.