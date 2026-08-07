Голубевод с коллекцией мирового уровня живет в Шымкенте

Говорят, голубь — символ мира, свободы и верности. А для героя нашего сегодняшнего материала — еще и дело всей жизни. О своих пернатых питомцах готов говорить часами , а еще уверен: любовь к голубям невозможно объяснить словами — ее можно только почувствовать.

Второго такого в городе не сыскать, в руках голубевода Максима Разина уникальная и очень редкая декоративная порода «индиана». Предки пернатого красавца из Индии, а окончательное формирование и улучшение этой редкой породы завершилось в Англии. У Максима одна из самых больших коллекций голубей в мегаполисе- более 800 птиц 15-ти разных пород.

«Пород у меня 15 разных голубей, привезенные из России, из Узбекистана, Таджикистана, есть голуби из Германии привезенные. И по всему Казахстану, с каждой области города тоже присутствуют голуби у меня. Занимаюсь бойными голубями, декоративными, отдаю предпочтение декоративной птице, то есть моя любимая порода это индианы», — говорит Максим Разин, вице-президент Ассоциации декоративного голубеводства РК.

Архангельские снегири, немецкий выставочный, капуцины, померанский дутыш, венгерский кучерявый, голуби в этой большой голубятне самых разных цветов, двухчубые. чубатые, носочубые, бесчубые, с мохнатой головой и смешными прическами. Для Максима Разина они все дороги сердцу, на пернатых подопечных он не жалеет ни сил, ни денег.

«В моей коллекции, я скажу так вам вкратце, для меня они все дорогие для меня вот много есть голубеводов, голубятников, которые знают, что я голубей ни за какие деньги не продам, даже будем говорить простого голубя, я ни за какие деньги не продам. Я держу для себя, это моя любовь к голубям. Моя душа. Я с работы иногда приезжаю, я успокаиваюсь, иногда они наоборот, меня как-то сказать, чуть-чуть возбудят, доведут, но в основном это мое успокоение», — поясняет Максим Разин.

Любовь к голубям у Максима Разина — семейная традиция. Пернатых разводили его прадед, затем дед и отец. Сегодня он продолжает семейное хобби уже в четвертом поколении. С детства помогал взрослым ухаживать за птицами, изучал особенности разных пород и постепенно собрал эту удивительную коллекцию.

Теперь голубятня Максима стала настоящим домом для десятков редких и декоративных голубей, некоторые виды к слову пришлось заново возвращать в город, их увезли коллекционеры за границу в 90-тых годах.

«В основном предпочтения дают узбекской двухчубой птице. То есть, вот она сейчас здесь. Декоративную, да, птицу приходится заново возвращать, это большие деньги, затраты. То есть, доставить ее, приобрести ее, это ждешь, переживаешь. У нас в основном, вот еще раз повторюсь, по двухчубой птице все занимаются. Декоративной птицей у нас очень мало кто занимается», — говорит голубевод.

Голубевод мечтает сохранить это увлечение и однажды передать его своим детям, чтобы голубиная история в стенах этого дома продолжилась и в следующих поколениях. Все его пернатые многократные обладатели грамот, медалей и всевозможных призовых мест. Но, самое главное все они ценны и любимы в этой голубятне.