Выставка разномастных голубей прошла в зоопарке Шымкента

В Шымкенте прошла международная выставка голубей.

На нее съехались заводчики со всего Казахстана, а также Узбекистана и Кыргызстана. Всего порядка 300 голубеводов представили своих птиц на выставке. Каждого голубя оценивало жюри.

Величественные белые и стальные сизые, агатово-черные и коричневые, с хохолками на голове и мохнатыми лапками. Клетки с птицами, международной выставки голубей, растянулись на пешеходных зонах центральной аллеи зоопарка. Каждый посетитель мог рассмотреть их поближе.

Житель Кентау Исламиддин Ибрагимов 12 лет занимается разведением голубей. Сейчас у него 60 птиц. Говорит, к каждой из них нужен свой подход.

«У меня сейчас есть как старопородные, так и декоративные голуби. Хочу заниматься их разведением и дальше, надеюсь что передам это дело своим детям и внукам», — говорит Исламиддин Ибрагимов, заводчик голубей.

На выставку приехали голубеводы со всего Казахстана, а также заводчики этих величественных птиц из Узбекистана и Кыргызстана. Всего на выставке представили порядка 2-ух тысяч голубей, 10 разных пород. Каждую птицу оценивала команда опытных экспертов. Лучших — наградили.

«Цель выставки популяризировать разведение голубей, чтобы заводчики могли обменяться опытом разведения и ухаживания за этими птицами», — говорит Болат Абдиев, биолог-экскурсовод зоопарка г. Шымкента.

Организаторы хотят популяризировать разведение голубей. Поскольку само коллекционирование – дорогое удовольствие. Стоимость некоторых редких голубей доходит до 10 тысяч долларов.