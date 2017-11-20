«Кселл» открыл предзаказы на iPhone X

Официальный дистрибьютор iPhone в Республике Казахстан — АО «Кселл» 17 ноября открыл доступ к предзаказу на iPhone X за полную стоимость. iPhone X за полную стоимость доступен от 445 000 тенге.

Apple называет свое творение смартфоном будущего: «Мы всегда мечтали сделать iPhone одним большим дисплеем, — говорится на сайте компании, — Настолько впечатляющим дисплеем, чтобы вы забывали о самом физическом устройстве. И настолько умным устройством, чтобы оно реагировало на прикосновение, слово и даже взгляд. iPhone X воплощает мечту в реальность».

Заявку на предзаказ iPhone X можно оставить на официальном сайте «Кселл» по ссылке http://kcell.mobi/preorder_iPhoneX, а также, обратившись в магазины Kcell/Activ. Адреса магазинов здесь.

iPhone X обладает рядом преимуществ, таких как:

Полное погружение в контент: Экран нового смартфона занимает 81,5% лицевой поверхности – больше никаких кнопок на нем, только Вы и сверхчувствительный сенсорный дисплей с отличной цветопередачей вкупе с водонепроницаемым корпусом из стекла.

Безопасность: iPhone десятой серии – это продолжение Вашего «я» с инновационной функцией разблокировки Face ID. Вашим паролем становится ваше лицо. Нейронная система процессора A11 Bionic сохраняет уникальную топографию лица из 30 тысяч точек и подстраивается под изменения Вашей внешности, будь Вы в очках, головном уборе или с шарфом. Смартфон узнает Вас даже в темноте, а по фотографии лица не разблокирует.

Анимированные эмодзи: Общение с близкими становится еще интерактивнее с анимодзи — анимированными эмодзи, которые в точности повторяют мимику лица пользователя. Видеть их можно будет в iMessage на любом смартфоне Apple, а создавать только на iPhone X.

Фотографии, как в студии: Режим «Портрет» с имитацией персонального студийного света фотографирует с красивым эффектом выделения лица и размытия фона на основную камеру и в режиме селфи. Запоминающиеся фотографии теперь делаются легко.

Корпус флагмана представлен в двух цветах: серебристый и «серый космос» со встроенной памятью 64 ГБ и 256 ГБ.

Если iPhone X – это смартфон Вашей мечты, оставьте заявку на предзаказ и получите возможность одним из первых оценить его преимущества.

В продажу iPhone X поступит 1 декабря в магазины Кcell/Activ и будет доступен в первую очередь тем покупателям, которые своевременно оформили предзаказ на сайте компании http://kcell.mobi/preorder_iPhoneX.

Государственная лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998, бессрочная, выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

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