Почему в Шымкенте невозможно заплатить имущественный и земельный налог? Этим вопросом задаются сегодня многие горожане. Вспоминая устаревший слоган «Заплати налоги и спи спокойно», шымкентцы возмущаются, что как раз-таки спать спокойно к концу года и не получается.

Никакой информационной компании с напоминанием об оплате налогов за землю и недвижимость не было, штрафами нерадивым гражданам никто не угрожает. А ходящим с деньгами по инстанциям горожанам говорят просто: «Идите уже домой. Потом заплатите…»

«Так когда же оплачивать налоги на недвижимость и землю? Я законопослушный гражданин, всегда в начале осени оплачиваю налоги. А тут говорят, мол, не надо, приходите на следующий год! Что-то мне тревожно по этому поводу…» — обратился в редакцию Сергей Антохин.

Сроки изменились, разъясняют налоговики. Владельцам недвижимого имущества, действительно, не стоит беспокоиться в этом году.

Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» №432-V от 3.12.2015 г. предусмотрены изменения сроков уплаты земельного и имущественного налогов физическими лицами.

Раньше мы платили эти налоги до 1 октября текущего налогового года, а теперь будем платить после его окончания, с 1 января по 1 октября. Для физических лиц исчисление этих видов налогов будет производиться налоговыми органами не позднее 1 августа года, следующего за расчетным.

Есть и еще одно важное новшество. Отныне, оценивать дома и квартиры горожане будут не в БТИ, а в управлении госдоходов по месту жительства. Оценка недвижимого имущества будет производиться по трем зонам.

«Сейчас идет подготовительная работа. С нового года все строения, находящиеся на территории Шымкента, будут полностью оценены», – пояснил главный специалист управления госдоходов по Абайскому району города Шымкента Дариякул Сатыбалдиев.

Еще одна важная новость. С 2018 года льготами по оплате налогов будут продолжать пользоваться инвалиды первой и второй групп. К этой категории добавили и людей с ограниченными возможностями, которые относятся к третьей группе инвалидности.