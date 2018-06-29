Департаментом государственных доходов по ЮКО совместно с акиматом области для увеличения поступлений в местный бюджет и выявления дополнительных резервов проводится работа по выявлению физических лиц, получивших доход от реализации имущества.

В настоящее время органами государственных доходов области обеспечено в бюджет 67 159 тыс.тенге налога от имущественного дохода.

Известно, что при продаже квартиры, дома или земельного участка, которым владели менее 1 года, у продавца возникает обязательство оплатить 10% налога в бюджет. Однако, не все знают некоторые нюансы этой процедуры.

1. Формулировка подпунктов 1) и 2) пункта 1 ст. 331 Налогового кодекса, которые являются правовыми нормами для возникновения обязательства по уплате индивидуального подоходного налога (ИПН), такова:

«Доход от прироста стоимости при реализации имущества физическим лицом… возникает при реализации… жилищ, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, находящихся на праве собственности менее 1 года с даты регистрации права собственности… а также земельных участков и (или) земельных долей, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, под гараж, на которых расположены указанные выше объекты (жилищ, дачные строения и т.д.)».

Обращаем внимание на фразу «с даты регистрации права собственности». Часто продавцы недвижимого имущества (а иногда и налоговый орган) ошибаются, считая датой регистрации дату нотариального заверения договора купли-продажи квартиры/дома. Это неверно!

На недвижимое имущество права возникают и прекращаются с момента их государственной регистрации (п.1 ст.7 Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»).

Следовательно, даты отсчёта возникновения и прекращения права на недвижимое имущество у продавца этого имущества считаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по датам регистрации возникновения и прекращения этих прав в Департаменте юстиции соответствующего города или района, а не по датам договоров купли-продажи, мены, дарения и любых других гражданско-правовых сделок.

Что касается самого договора купли-продажи, даже его заключение у нотариуса с соответствующим нотариальным удостоверением не влечёт само по себе правовых последствий до того момента, пока эта купля-продажа не будет зарегистрирована в органе юстиции. Иными словами — покупатель квартиры, дома или земельного участка не станет собственником в юридическом смысле до тех пор, пока не зарегистрирует своё право по этому договору в органе юстиции.

Следовательно, только даты, указанные в государственном правовом кадастре объектов недвижимого имущества, а не даты договоров, включая нотариальных, являются единственными законными «точками отсчёта» для исчисления 1 года, по истечение которого ИПН с реализованной квартиры, дома или земельного участка не платится.

2. Допустим, продавец продал квартиру, дом или земельный участок в течение 1 года с того момента, когда сам стал собственником недвижимости. Даже в этой ситуации он не всегда обязан платить 10%!

Обращаемся к первой части п.1 ст.331 Налогового кодекса — «доход от ПРИРОСТА стоимости…». Для уплаты налога должен быть прирост стоимости, т.е. стоимость продажи квартиры, дома или земельного участка должна быть выше стоимости их приобретения. Только, в этом случае с положительной разницы между стоимостью продажи и покупки (приобретения в иной форме) продавец должен оплатить 10% ИПН.

При этом в данной ситуации есть 2 варианта:

— если стоимость приобретения продавцом имущества известна (например, продавец купил по договору купли-продажи дом, который через 10 месяцев перепродал подороже) — тогда ИПН оплачивается как указано выше, то есть с положительной разницы между указанными в договорах купли-продажи сумм,

— если стоимость приобретения продавцом имущества неизвестна (например, продавец сам построил дом, или унаследовал его). В этом случае продавец должен заказать в оценочной компании так называемую «ретроспективную оценку» (т.е. оценку за прошлый период) недвижимого имущества на момент возникновения права собственности на него. Эта оценка будет являться документом, устанавливающим первоначальную стоимость дома или квартиры, которая затем будет вычитаться из стоимости продажи и положительная разница, если будет иметь место, будет облагаться 10% ИПН. Такая ретроспективная оценка должна быть проведена не позднее 31 марта года, следующего за годом продажи недвижимого имущества.

В этом случае, при отсутствии прироста стоимости между данными ретроспективной оценки и договором купли-продажи ИПН не оплачивается.

Хотелось бы призвать всех граждан тому, что при получении имущественного дохода необходимо самостоятельно обратиться в органы государственных доходов по месту жительства и своевременно исполнить налоговое обязательство.