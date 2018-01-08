Авиарейсы в Узбекистан будут не только до Ташкента

Казахстан и Узбекистан намерены запустить несколько авиасообщений между своими городами. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Узбекистане Ерик Утембаев, передает МИА «Казинформ».

Посол РК рассказал, чего ждет от 2018 в отношениях Казахстана и Узбекистана.

«В этом году мы планируем, что география полетов будет расширяться, это Алматы-Бухара, Алматы — Хива и это Алматы-Самарканд, которые являются очень привлекательными в части туристических возможностей», — сказал Ерик Утембаев.

Дипломат добавил, что создание инфраструктурных возможностей поспособствует тому, что туристический поток увеличится.

«Мы верим, что 2018 год будет наполнен такими новыми туристическими возможностями», — добавил Ерик Утембаев.