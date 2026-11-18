На днях в Шымкенте состоялось вручение медалей. Событие это приятное, неординарное, волнительное. Я это точно знаю, потому что на этот раз оно, в том числе, касалось и меня.

Не буду излишне интриговать, испытывать ваше терпение, а сразу приведу выписку из приказа министра обороны Российской Федерации по личному составу от 30 ноября 2025 года, г. Москва:

«За высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализации важных общественных проектов историко-патриотической направленности НАГРАДИТЬ:

МЕДАЛЬЮ «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА»

КУЛИКОВУ Валентину Куприяновну,

ПОДВИГА Александра Юрьевича,

УРАЛБАЕВУ Зауре Абдухамидовну,

ШАРАФУТДИНОВУ Фариду Анасовну.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. Белоусов».

Награды нам вручил помощник Генерального консула России в Алма-Ате по вопросам безопасности Дмитрий Саберуллин.

Медаль «Памяти героев Отечества» -это ведомственный знак отличия Министерства обороны РФ. Она относительно молодая, учреждена главой этого ведомства в январе 2015 года. В числе первых ею были награждены актеры Василий Лановой, Алина Покровская, певец и композитор Олег Газманов и многие другие. Согласитесь, очень солидная и приятная компания.

Этой награды удостаиваются как россияне, так и граждане других государств. Как это случилось и с нами.

За что каждому из нас, четырем южноказахстанцам, вручили эту медаль?

Как видно из списка, трое из награжденных — журналисты, имеющие самое прямое отношение к медиахолдингу «Отырар». Мы удостоены этой медали за серию очерков, репортажей, сюжетов в газете, на сайте и телевидении о Великой Отечественной войне. Мы на протяжении многих лет писали и снимали о фронтовиках и тружениках тыла. О том, как Чимкент в тяжелейшие годы войны принял десятки эвакуированных предприятий с территорий СССР, оккупированных фашистами. О том, как здесь, на юге Казахстана, нашли кров и хлеб сотни тысяч эвакуированных людей. Об организации и работе госпиталей для раненых бойцов Красной Армии, об открытии детских домов для осиротевших детей войны. О том, как работала Чугуевская летная школа, эвакуированная из Украины. О том, чем и как жил наш город, о самоотверженном труде наших людей, положивших, казалось бы, все на алтарь Победы и о многом-многом другом.

Отдельные слова об Александре Подвиге, руководителе общественного объединения «Соотечественник». Благодаря неустанным стараниям этого человека приведена в порядок «Карта героев», расположенная на старом городском кладбище по улице Толстого. Здесь нашли упокоение 53 солдата, в том числе два Героя Советского Союза: подполковник Валентин Кузьмин и Степан Мордвинцев.

32 из захороненных здесь солдат — уроженцы разных уголков бывшего СССР. Они умерли в госпиталях Чимкента от ран, полученных на полях сражений. Позднее на этом кладбище, на «Карте героев», хоронили фронтовиков, умерших в послевоенные годы, а также сотрудников военных комиссариатов. Кроме 53 могил с именными надгробиями,здесь также есть две братские могилы. Согласно спискам эвакуационного госпиталя, в двух братских могилах (это помимо именных) покоится прах двенадцати бойцов Красной Армии…

«Карта героев» с послевоенных лет входила в свод охраняемых памятников, посвященных Великой Отечественной войне. За этим местом ухаживали, в День Победы проводили митинги, сюда несли цветы, стоял почетный караул. Но в последние десятилетия «Карта героев» постепенно стала приобретать запущенный вид. Видимо, людям было не до нее: возникло много более насущных проблем.

Относительный порядок здесь поддерживался лишь усилиями неравнодушных горожан. И вот тогда Александр Подвиг решил обратить внимание властей города на плачевное состояние мемориала. Он делал запросы в кабинеты чиновников, депутатов, доказывая, что «Карта героев»нуждается в капитальной реконструкции. Такой объем работ возможен только при условии финансирования за счет государственных средств.

Его усилия возымели результат! При поддержке депутатов гормаслихата из бюджета Шымкента выделено 13 млн. тенге на реконструкцию памятников и надгробий, благоустройство территории «Карты героев». Этот огромный масштаб работ был выполнен аккурат к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Спустя два года, в сентябре 2017-го, с депутатами Шымкентского городского маслихата Нургазы Бухарбаевым и Гани Ташкараевым встретился Генеральный консул РФ в Алматы Алексей Демин. По поручению Министерства иностранных дел России Генконсул вручил нашим депутатам нагрудный знак «За взаимодействие» за помощь в выделении финансовых средств из бюджета на реконструкцию «Карты героев» в Шымкенте.

К слову, Валентина Куликова, экс-руководитель медиахолдинга OTYRAR, инициатор проведения в Шымкенте шествия «Бессмертный полк», еще тогда внесла свое пока не осуществленное предложение. Какое именно? А такое: шествие полка должно начинаться именно с «Карты героев» и завершаться торжествами на обелиске «Данк» (Славы), которое соорудили в честь участников войны и тружеников тыла.

…К истории можно относиться по-разному, мы видим это. Можно игнорировать часть прошлого, не придавать значения важным событиям, датам или урокам. Историю можно переписывать: что-то искажать, другое затушевывать, отдельные факты выпячивать, делать героями вчерашних антигероев. А можно историю хранить, изучать, анализировать и передавать следующим поколениям.

Период Великой Отечественной войны, Второй мировой — это наша общая история с народами государств, еще недавно входивших в состав единого СССР. Мы — носители общей исторической памяти, продолжатели традиций дружбы, партнерства и добрососедства между Россией и Казахстаном.

И Герои у нас ОБЩИЕ. В каждой без исключения семье, в каждом роду найдется свой солдат Великой Отечественной войны. Мы обязаны хранить добрую, достойную память о каждом из них. Они жили, сражались во имя нашего настоящего и будущего, ради мира на Земле. Как бы это пафосно ни звучало.

…Наш коллега — журналист, фронтовик, основоположник советской школы спортивного репортажа — Вадим Синявский однажды заметил: «Вечной славой и светлой памятью безымянные герои продолжают защищать свою Родину».

Уверена, эта мысль близка и понятна каждому из вас.

Фарида Шарафутдинова