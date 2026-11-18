В Шымкенте 19-летний Арсен Каракузиев проходит срочную воинскую службу в части 6698 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан. Более 20 лет назад в этом же подразделении служила его мать. Военную профессию выбрали и другие представители семьи молодого гвардейца.

Рядовой Каракузиев был призван на службу из Алматы. Интерес к военному делу у него появился ещё в детстве. По словам военнослужащего, пример старших родственников сыграл важную роль в выборе жизненного пути.

Дедушка Арсена, полковник Кабылбек Каракузиев, является ветераном войск правопорядка. Его мать, младший сержант Алия Каракузиева, также посвятила военной службе более 20 лет. Она проходила службу в воинской части 6698, где теперь выполняет свой воинский долг её сын.

С военной сферой связана профессиональная деятельность и других родственников Арсена. Полковник Тимур Каракузиев занимает должность заместителя командира воинской части 6655, а старший сержант Мади Каракузиев командует взводом в воинской части 6506.

Для молодого солдата служба в подразделении, где раньше служила его мать, имеет особое значение.

«Для меня примером всегда были дедушка и дяди. Особое чувство — проходить службу именно в той воинской части, где долгие годы служила мама. Я хочу достойно продолжить их дело и служить в рядах Национальной гвардии», — рассказал Арсен Каракузиев.

После завершения срочной службы молодой человек намерен продолжить военную карьеру. В его планах — заключить контракт с Национальной гвардией, а в дальнейшем получить офицерское звание.

Арсен Каракузиев рассчитывает продолжить семейную традицию и связать своё будущее с военной службой, которой посвятили годы несколько поколений его родственников.