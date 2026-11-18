В Шымкенте более двух тысяч будущих абитуриентов приняли участие в профориентационном мероприятии «Образование. Ориентир. Будущее», организованном в Южно-Казахстанском исследовательском университете имени Мухтара Ауэзова.

Школьникам рассказали о правилах поступления в вузы, востребованных специальностях, государственных образовательных грантах и формате ЕНТ в 2027 году.

Среди участников встречи были 500 претендентов на получение знака «Алтын белгі». Выпускники получили информацию об образовательных программах, выборе профильных предметов и возможностях поступления на бесплатное обучение. По словам ректора университета Мухтара Толегена, мероприятие направлено на поддержку талантливых школьников и помощь в выборе будущей профессии.

«Сегодня у нас проходит масштабное мероприятие под названием „Образование. Ориентир. Будущее“. Его главная цель — отметить талантливых и целеустремлённых молодых людей, увлечённых знаниями, чтением и наукой, среди 17 645 школьников, которые будут заканчивать школы Шымкента», — отметил Мухтар Толеген.

В рамках мероприятия также состоялось интеллектуальное соревнование Auezov Quiz. В нём приняли участие 175 школьников из 20 учебных заведений города. Победители получили денежные призы, общий фонд которых составил один миллион теңге. В Казахстане ежегодно выделяется более 70 тысяч государственных образовательных грантов для обучения по программам бакалавриата.

Наибольшая доля финансирования приходится на инженерно-технические направления — около 60% от общего количества грантов. Для подготовки будущих педагогов предусмотрено порядка 15 тысяч грантов, ещё около 11 тысяч выделяется на специальности в сфере информационных технологий. При выборе будущей профессии выпускникам рекомендуют учитывать не только личные интересы, но и востребованность специалистов на рынке труда, а также количество государственных грантов по выбранному направлению.

Советник министра науки и высшего образования Республики Казахстан Руслан Емелбаев сообщил, что формат Единого национального тестирования в 2027 году останется прежним.

«Самое главное, у нас есть важная новость для абитуриентов Шымкента и всего Казахстана: в формате ЕНТ 2027 года никаких изменений не будет», — заявил Руслан Емелбаев.

Таким образом, выпускники, планирующие поступать в казахстанские ВУЗы в 2027 году, смогут готовиться к тестированию по действующему формату. Вместе с тем в Казахстане рассматривается возможность постепенного внедрения нового международного вступительного экзамена AIT. В 2027 году его планируют апробировать в качестве альтернативного варианта поступления в филиалы зарубежных университетов, работающих на территории Казахстана.

Если пилотный проект покажет положительные результаты, общенациональное внедрение новой системы тестирования может начаться в 2029 году. При этом в Министерстве науки и высшего образования подчёркивают, что запланированная апробация нового экзамена не предполагает изменения действующего формата ЕНТ в 2027 году.