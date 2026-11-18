В Шымкенте около 40 студентов вузов и колледжей получили благодарственные письма за активное участие в общественной жизни города. Награждение состоялось в рамках праздничного мероприятия, организованного Молодёжным ресурсным центром ко Международному дню студентов.

Сегодня в Шымкенте действуют 9 высших учебных заведений и 35 колледжей. Многие студенты совмещают учёбу с волонтёрской деятельностью, участвуют в социальных проектах, городских мероприятиях и молодёжных инициативах.

Благодарственными письмами отметили представителей разных учебных заведений, которые проявили инициативу и внесли вклад в развитие общественной жизни города. Как сообщил заместитель руководителя Молодёжного ресурсного центра Шымкента Куаныш Серикбай Бауыржанулы, главная цель мероприятия — поддержать активную молодёжь и привлечь больше студентов к общественной деятельности.

«Основная цель нашего мероприятия — вовлечь молодёжь в общественную жизнь и повысить её активность. Мы хотим отметить заслуги волонтёров и активистов, которые участвуют в общественных инициативах, вручить им благодарственные письма и подарить хорошее настроение», — рассказал Куаныш Серикбай.

По его словам, для студентов также планируется организовать показ полнометражного фильма. Кроме того, в этом году состоится традиционный конкурс «Премия лучшей молодёжи — 2026», победителей которого определят в 20 номинациях. Проект направлен на выявление и поддержку молодых людей, добившихся успехов в различных сферах деятельности.

Среди награждённых — студент третьего курса Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова Рамазан Турганбек. Он занимает должность студенческого ректора и активно участвует в реализации молодёжных инициатив.

«Студенческая жизнь — это большая школа опыта. В этот период можно завести много новых знакомств и принять участие в интересных проектах. Хотя я занимаю должность студенческого ректора всего несколько месяцев, эта работа уже возложила на меня большую ответственность. Поздравляю всех студентов с праздником!» — поделился Рамазан Турганбек.

В Молодёжном ресурсном центре отметили, что работа по поддержке студенческих инициатив будет продолжена. Одним из предстоящих мероприятий станет ежегодная премия «Лучшая молодёжь», в рамках которой отметят достижения активных представителей молодого поколения.