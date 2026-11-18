В Шымкенте ещё 70 семей, состоящих в очереди на получение жилья, получили ключи от квартир. Новое жильё расположено в микрорайонах «Асар-2», «Туран-2», «Бозарык» и 189-м квартале. Квартиры предоставлены гражданам, нуждающимся в государственной жилищной поддержке.

Среди новосёлов — жительница Шымкента Феруза Абдуллаева, имеющая инвалидность второй группы. Женщина ждала получения квартиры десять лет. Теперь она сможет переехать в двухкомнатное жильё.

«Мы ждали целых десять лет. Когда подошла наша очередь и нам позвонили, мы очень обрадовались. Сначала не поверили, но потом буквально на крыльях прилетели сюда. Я уже посмотрела квартиру, всё понравилось, внутри красиво, две комнаты. Когда переедем, даст Бог, устрою праздник и приглашу много гостей», — поделилась Феруза Абдуллаева.

Несмотря на предоставление новых квартир, жилищный вопрос остаётся актуальным для многих горожан. В настоящее время в Шымкенте своей очереди на получение жилья ожидают более 98 тысяч человек. В связи с высоким спросом городские власти увеличили план по обеспечению населения квартирами на 2026 год. Первоначально предполагалось предоставить более семи тысяч квартир. Однако за два месяца до завершения года плановый показатель увеличили до 9 864.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления жилья Шымкента Копжан Тулебаев, распределение квартир осуществляется с участием Отбасы банка.

«Здесь предусмотрены соответствующие процедуры со стороны Отбасы банка. Объявляются конкурсы как на ипотечное, так и на арендное жильё. Мы стараемся максимально ускорить все процессы. Место в очереди и другие данные граждане могут проверить на официальном сайте Отбасы банка», — пояснил Копжан Тулебаев.

Арендное жильё в первую очередь предназначено для социально уязвимых категорий населения. В их числе граждане с инвалидностью первой и второй групп, многодетные и неполные семьи, а также другие категории граждан, имеющие право на государственную жилищную поддержку.

Отдельные условия предусмотрены для граждан, пострадавших от последствий Семипалатинского ядерного полигона, и жителей Приаралья. В зависимости от категории получателя и условий жилищной программы квартиры могут предоставляться в аренду либо с возможностью последующего приобретения. Многодетные и неполные семьи также могут воспользоваться предусмотренными механизмами выкупа жилья с оплатой его остаточной стоимости.

В управлении жилья отмечают, что работа по обеспечению очередников квартирами продолжается. Горожане могут самостоятельно проверить сведения о своей очереди через официальный сайт Отбасы банка.