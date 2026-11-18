В Енбекшинском районе Шымкента продолжается работа по укреплению общественной безопасности и предупреждению правонарушений. По инициативе районной прокуратуры камеры видеонаблюдения, установленные в развлекательных заведениях и на объектах юридических лиц, подключают к Центру оперативного управления Департамента полиции.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «ShymSafe360 – Казахтелеком», направленного на расширение возможностей видеонаблюдения и повышение эффективности профилактики правонарушений.

За три дня в Шымкенте выявили четыре правонарушения

По информации прокуратуры Енбекшинского района, подключённые к централизованной системе камеры уже используются для выявления нарушений общественного порядка. Всего за три дня с их помощью зафиксированы четыре правонарушения. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Использование видеонаблюдения позволяет правоохранительным органам своевременно обнаруживать противоправные действия и принимать предусмотренные законодательством меры. При этом работа направлена не только на выявление нарушений, но и на предупреждение возможных происшествий.

К системе видеонаблюдения подключают новые объекты

В настоящее время в Енбекшинском районе продолжается подключение камер других учреждений к Центру оперативного управления полиции. Расширение системы позволит увеличить количество объектов, охваченных видеонаблюдением, и усилить контроль за соблюдением общественного порядка. Особое внимание уделяется местам массового пребывания граждан, где своевременное выявление потенциально опасных ситуаций имеет важное значение для обеспечения безопасности населения.

Видеонаблюдение помогает предупреждать правонарушения

Современные технологии становятся одним из инструментов профилактики административных и других правонарушений. Наличие камер видеонаблюдения способствует повышению дисциплины в общественных местах, а также позволяет фиксировать обстоятельства происшествий для последующей проверки. Вместе с техническими средствами сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на соблюдение законодательства и предупреждение противоправного поведения.

В Шымкенте реализуют принцип «Закон и порядок»

Работа прокуратуры Енбекшинского района направлена на формирование безопасной городской среды, укрепление общественного порядка и повышение ответственности граждан за соблюдение закона. Развитие системы видеонаблюдения в сочетании с профилактической работой позволяет совершенствовать механизмы предупреждения правонарушений. Реализация подобных проектов соответствует принципу «Закон и порядок», предусматривающему укрепление законности, защиту прав граждан и формирование нетерпимого отношения к противоправным действиям.