В Шымкенте завершается подготовка коммунальных служб к зимнему сезону. Для уборки снега, предотвращения гололёда и обеспечения безопасности дорожного движения подготовлены 632 единицы специализированной техники.

В зимний период коммунальным службам предстоит обеспечить содержание 473 центральных магистральных улиц и более четырёх тысяч внутриквартальных дорог. Основное внимание будет уделено своевременной очистке проезжей части, тротуаров и предотвращению образования наледи.

Как сообщил заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды Шымкента Опабек Ауесбек, необходимые запасы противогололёдных материалов уже сформированы.

«Для уборки снега и предотвращения гололёда полностью подготовлены 32 тысячи тонн соли и 25 тысяч тонн специальных реагентов. Необходимых материалов для очистки дорог от снега и обеспечения безопасности в зимний период достаточно. Коммунальные службы полностью готовы к зимнему сезону», — отметил Опабек Ауесбек.

С началом выпадения осадков коммунальные службы приступят к мониторингу состояния городских дорог. Специалисты будут отслеживать интенсивность снегопада, толщину снежного покрова и температуру воздуха.

При понижении температуры ниже нуля для предотвращения гололёда предусмотрено использование противогололёдных материалов. По словам Опабека Ауесбека, песок смешивают с солью, после чего подготовленную смесь загружают в специализированную технику и распределяют по дорожному покрытию. Уборка снега будет проводиться поэтапно с учётом погодных условий и состояния улиц.

Для содержания городских улиц в зимний период планируется задействовать более трёх тысяч коммунальных работников. Они будут заниматься очисткой магистральных дорог, внутриквартальных улиц и пешеходных зон. Особое внимание уделят тротуарам, где в морозную погоду повышается риск образования наледи. Для предотвращения скольжения пешеходные дорожки планируется обрабатывать песчано-соляной смесью.

В управлении развития комфортной городской среды отмечают, что подготовленные запасы материалов и специализированная техника позволят коммунальным службам организовать уборку снега и противогололёдную обработку городских дорог в зимний период.