«Птицы летают странно, как платки носовые…» — шымкентцы в Астане в шоке от бурана. Галина Липинская гостит в столице у дочери, женщина рассказывает, что такого никогда не видела.

«Смотрю из окна, люди почему-то ходят спиной вперед или странно подпрыгивают, кто бегом бежит, но как-то неестественно. Птицы летают странно, как платки носовые, крылья не симметрично в разные стороны смотрят. Дай-ка, думаю, прогуляюсь, схожу на «Артём», поглазею на астанинский рынок, какой там.

Вышла из подъезда и меня ветер подхватил как пушинку и понёс вперёд, куда ему надо, а не мне. Повернулась спиной к ветру и перебежками обошла вокруг дома, натянула шарф до глаз, потому что началась ломота от холода в переносице. Так вот почему люди и птицы так странно смотрелись из окна!» — рассказывает Галина.

Южанка, не привыкшая к такому ветру, рассказывает, что сегодня в городе невозможно дышать — такой силы ураган.

«Подышать хотела, а ветер не даёт. Вообще, такое первый раз вижу. Машины перевёрнутые стоят. Порывы ветра достигают 58 метров в секунду… А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер… Но как-то невеселая песня получается…» — добавляет Галина.

Людей, действительно, просто сносит с пути…

На данный момент в Астане объявлена чрезвычайная ситуация. Закрыты авиасообщения и автодороги. Временно приостановлено движение пассажирского транспорта в пригородных направлениях. Жителей столицы призывают не выходить из дома без крайней необходимости, рекомендовано закрыть все учреждения, кроме жизненно-важных.

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Житель Астаны разместил видео с авторегистратора. Водитель с трудом уворачивается от шара, упавшего с крыши жилого комплекса. Видео размещено в аккаунте Sputnik Казахстан.

Коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы из-за ухудшившихся погодных условий. Только за сутки вывезено более 34 тысяч кубометров снега, подрядными организациями убрано свыше 20 тысяч кубометров снега.

И все же жители столицы не унывают. Тем более, что с моральной поддержкой выступили юмористичные казахстанцы, которые тут же придумали мемы и фотожабы о нем и начали скидывать их друг другу и публиковать в соцсетях, передает Елорда Инфо.

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Казахстанцы публикуют высказывания о хрупких женщинах, пролетающих мимо окна в офисе и отвлекающих от работы, надеются на купол, который накроет столицу.

Мейрам Қанапия предложил поторопиться тем, кто еще не высказался о буране. Кстати, именно этот же пользователь в своем аккаунте в facebook предложил женщинам с детьми бесплатную акцию до конца бурана. Он может подвезти на своей машине астанчанок по неотложным делам.

Звенит январская вьюга — не видят люди друг друга. Коротко о погоде в Астане. P.S.: Съёмка возможна только на правом берегу. На левом несёёёёёт…….))) Nai-post ni Igor Mossunov noong Miyerkules, Enero 10, 2018

Есть и поводы для возмущений. Аким столичного района возмутился видеокадрам о поведении мужчины, снимающего из машины беспомощных девушек. Его поддержали пользователи социальных сетей. Нет бы — выйти и помочь…

В отдельных района столицы нет электричества.