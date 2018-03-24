На площади Аль-Фараби в Шымкенте стартовала выставка ретро-автомобилей. Здесь представлены автомашины прошлого столетия как топовой генерации, так и переоборудованные на современный лад.

Седаны, универсалы, хэтчбеки и внедорожники. Всего тридцать автомашин и больше сотни зрителей. Больше всего зрителей собралось у полноприводной классической автомашины с современной начинкой.

Начинку этого автомобиля ГАЗ-69, 1958 года выпуска, автовладелец изменил полностью, до неузнаваемости. Сейчас здесь установлена автоматическая коробка передач и двигатель от «Митсубиши Паджеро». Изменению подверглась и шасси автомобиля. Машина стала намного комфортнее и мягче. Что касается кузова автомобиля, то он остался без изменений — родным.

Владельцем этого внешне ретро, а внутри навороченного полноприводного внедорожника является житель Шымкента Анатолий Головатов. По словам Анатолия, юношеская мечта стать обладателем необычного внедорожника высокой проходимости осуществилась буквально несколько лет назад, когда он собственноручно собрал этот джип.

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Привлекла внимание посетителей и автомашина американского производства — «Кадиллак». Комбинированная покраска кузова авто — глубокий красный с белой крышей — то и дело привлекала желающих сфотографироваться на фоне этого замечательного автомобиля. А объемные хромированные диски 18-го диаметра предавали «Кадиллаку» 1989 года выпуска прямо-таки гангстерский вид. По словам автовладельца, Плитвуд переживает сегодня свои лучшие дни.

Рустам Шавхалов, участник выставки ретро-автомашин из Тараза: «Из Тараза ехал. «Кадиллак Плитвуд» 1989 года. Был куплен старый, почти уничтоженный автомобиль. 7 лет я его восстанавливал. Ну, вот результат налицо».

На выставке ретро-автомобилей были представлены иностранные автомашины — «Фиат», «Шевроле» и «Кадиллак». Продемонстрированы также автомашины «Москвич», ВАЗ, ЗАЗ и ГАЗ.

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Что касается одних из самых популярных автомашин советской эпохи – производства ГАЗ, то их сегодня представили около 20 штук. От «Победы» до чуть более современных «Волг 3102». И большая часть была отреставрирована в одной и той же автомастерской. По словам владельца мастерской Дамира Гафарова из Узбекистана, чем старее автомашина, тем сложнее ее восстанавливать. Огромная проблема с запчастями, многие из которых приходится делать вручную.

По словам организаторов выставки ретро-автомашин, сегодня на шоу было заявлено чуть больше 30-ти автомашин из Шымкента, Тараза и Узбекистана. Основная цель мероприятия — показать всю красоту автомашин прошлого столетия и продемонстрировать, чего можно достичь, бережно ухаживая за железным конем. Что касается самих участников, то как уверяют организаторы, без подарков и денежных вознаграждений сегодня никто не уедет.

По словам организаторов автовыставки, это далеко не последнее автошоу, проводимое в Шымкенте. В течение года также будет проведено еще одно мероприятие, в котором смогут принять участие еще большее количество участников.

Бахром Абдуллаев