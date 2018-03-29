Все ждали этого дня, открытие Мотосезона в Шымкенте. Издавна сложились традиции проведения масштабных мероприятий, участниками которых становятся мотоциклисты. Массовыми и интересными праздниками считаются открытие и закрытие мотосезона. Сотни мотоциклов области, всех типов, марок и цветов, под управлением своих хозяев прошивают город, поражая воображение.
Конкурсы, подарки, песни и танцы. Каждый желающий может посетить мото-мероприятие года. В программе: концерт группы «ASSA», веселые конкурсы от ведущих, детский интерактив, аква грим и многое другое.
А для любителей экстрима сотни мотоциклистов покажут захватывающие трюки, представят прокачанные мотобайки.
Мы приглашаем всех жителей и гостей Шымкента стать зрителями масштабного мотопраздника!
Дата: 31.03.2018
Место сбора: Зона отдыха «Айна булак»
Вход свободный!
Телефоны для справок: +7771 326 4003