Все ждали этого дня, открытие Мотосезона в Шымкенте. Издавна сложились традиции проведения масштабных мероприятий, участниками которых становятся мотоциклисты. Массовыми и интересными праздниками считаются открытие и закрытие мотосезона. Сотни мотоциклов области, всех типов, марок и цветов, под управлением своих хозяев прошивают город, поражая воображение.

Конкурсы, подарки, песни и танцы. Каждый желающий может посетить мото-мероприятие года. В программе: концерт группы «ASSA», веселые конкурсы от ведущих, детский интерактив, аква грим и многое другое.

А для любителей экстрима сотни мотоциклистов покажут захватывающие трюки, представят прокачанные мотобайки.

Мы приглашаем всех жителей и гостей Шымкента стать зрителями масштабного мотопраздника!

Дата: 31.03.2018

Место сбора: Зона отдыха «Айна булак»

Вход свободный!

Телефоны для справок: +7771 326 4003

Нас поддержал: instagram.com/sxodim.shymkent/