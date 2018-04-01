Горы любят тишину — говорят в народе, но не в этот раз. В ущелье Бургулюк два дня подряд был слышен рев мотобайков, но это только добавило аутентичности безмолвным горным вершинам. В Толебийском районе ЮКО прошли международные соревнования по мотокроссу.

Каждый из участников должен был показать мастерство управления байком в сложных условиях. Специально для мотокросса руководство зоны отдыха «Айна Булак» подготовило сложнейшую трассу. «Дорогу» прокладывали почти месяц, специалисты учитывали все требования для проведения международных соревнований.

Мотоциклы разных моделей, квадроциклы, велобайки… Сотни участников из России, Казахстана и Узбекистана съехались в Толебийский район.

Среди них и маленькие экстрималы, это детишки от пяти лет и старше. Специально для них тоже выделили номинацию — преодоление участка дистанции на мотобайках мощностью 50 кубических см.

Впервые в истории мотокросса в Шымкенте представлени и еще один заезд — это мотоциклы с люлькой.

Картина на самом деле захватывающая! В заезде принимают участие два байкера, задача рулевого держать скорость и отвечать за преодоление сложного пути по серпантину, а другой держит равновесие, так как дорога через каждые пять метров меняет градус уклона.

«Организовать у нас соревнования такого уровня сложно — это впервые! Тут и трап посмотрите какой, как-будто специально по кусочкам собирали гору. Низкий поклон всем тем, кто приложил к организации этих соревнований усилия! Отрадно то, что мы теперь можем без проблем собираться и проводить подобные соревнования. Мы раньше ездили в Росиию и другие страны. Честно говоря, было даже стыдно, что мы не можем принять у себя гостей. А теперь мы это сделали!», — делится эмоциями Олег Жаров, мотобайкер из Алматы.

Первыми заезд начали юные байкеры. Для детей путь немного облегчили, но бугры для прыжков не убрали. Среди участников и маленький Пьер из Канады, мальчику 5 лет, уже два года юный байкер покорил не один город и страну.

Далее пошли молодые участники, которые показали мастерство вождения мотоцикла в сложных условиях, преодоление препятствия в виде крутых поворотов, бугров, скалистых переездов.

Соревнования поделили на сколько заездов. Юные, молодые и ветераны. Вторая группа: групповые и командные заезды. Это самые сложные старты, считают байкеры — умение работать в команде, рассчитывать безопасность друг друга — вот она двойная ответственность. В отличие от одиночного заезда думаешь не только о дороге, но и том, кто с тобой рядом.

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Гости россияне не только в восторге от трап-зоны:

«Это нереально круто. Вы не обижайтесь только, но когда мы ехали в Казахстан, мы не думали что нам создадут такие условия. мы ожидали худшего. Есть и те, кто отказался ехать, а теперь отправляю им видео, они жалеют. Тут такая погода, мы загорели (смеется). А насчет организации мероприятия, у меня лично нет слов, их нет и у других, я уверен. Приятно что Казахстан настолько быстро и качественно смог организовать подобное мероприятие. Это именно то чувство, когда важна не победа, а участие…

но и выбрали место для отдыха:

Ах да, мы приехали сюда дружной командой и решили — летом мы едем не в Турцию, а приедем в Казахстан, в красивый город Шымкент и, конечно, на трап-зону отдыха «Айна Булак». Спасибо огромное всем! Обожаю эту страну! А гостеприимство поразило! Тут выйди в деревню, узнав, что ты приезжий, так накормят и напоят, что опасно садится на мотоцикл (смеется). Рахмет!» — говорит Сергей Виноградов из Томска.

Не обошлось и без происшествий — один из участников заезда повредил руку. Байкеру была оказана помощь на месте. Организаторы соревнований учли все нюансы этого опасного вида спорта.

В итоге лучшие результаты показали в разных заездах гости из России и мотоспортсмены Казахстана. А лучшей мотокомандой признаны наши земляки из Шымкента.