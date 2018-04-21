Шымкентскому ансамблю скрипачей исполняется 20 лет. На юбилейный концерт в областную филармонию имени Шамши Калдаякова приглашаются поклонники коллектива и просто любители живой классической музыки.

В последние дни перед торжественным событием солисты ансамбля усиленно готовятся.

Уже два десятка лет скрипка, альт и фортепиано — инструментальный состав ансамбля. За плечами мастеров классической музыки — участие и победы в многочисленных конкурсах, выступления на разных сценах нашей необъятной страны.

Сегодня им есть, что вспомнить и чем гордиться. В программе юбилейного концерта скрипачи областной филармонии исполнят музыкальные композиции прошлых столетий и современную классику. За годы работы солисты исполняли их в определенных тематических концертах. Но в программу предстоящего концерта включили избранное.

Борис Зуй, руководитель ансамбля скрипачей: «В юбилейный концерт мы постарались включить произведения из всех наших циклов, которые мы делали… Ансамбль из тех, кто начинал 20 лет назад, их четыре человека. Ансамбль с годами пополнялся, сейчас много молодежи пришло. Вот на юбилейном концерте мы покажем, что смена у нас растет. Потому что в нашем концерте примут участие дети из музыкального колледжа. Они с нами исполнят в конце 4 произведения и видно будет, что мы имеем будущее».

Руководитель ансамбля скрипачей, да и все его 11 солистов, в последнее время действительно заинтересованы в том, чтобы на смену им в оркестр пришли молодые музыканты. Сегодня каждый из солистов ведет преподавательскую деятельность. Это и является основным местом работы заслуженных струнных музыкантов нашей области.

Татьяна Корчагина — солист ансамбля скрипачей: «Фактически, мы, как бы знаете, не работаем за деньги. Мы работаем на результат. Ведь, как говорят, у нас нет начальства на Земле. Музыка и искусство — это вообще от Бога… Очень довольна и рада, что мы уже 20-летие отмечаем. Дай Бог, чтобы наши студенты, ученики, смена подросли и тоже эту преемственность отдали. И мы бы уже сидели в зале старенькие, но слушали своих детей. Это прекрасно».

Студенты музыкального колледжа участию в праздничной программе ансамбля скрипачей очень обрадовались. Для них выступление на большой сцене перед многочисленной публикой редкое событие. К слову, сегодня редким является и живое исполнение музыкальных произведений.

«Знаете, здесь такие произведения играют, да и уровень самих исполнителей завораживает, скажем так, да… Мы просто зрителями приходили, но всегда хотелось с ансамблем поиграть. И вот теперь такая возможность вышла», — делится студент музыкального колледжа Диас Аширбеков.

«Во-первых, это выступить в филармонии, в самом театре, это уже интересно. И с такими людьми сыграть тоже хороший опыт», — добавила студентка музыкального колледжа Александра Шемуратова.

Юбилейный концерт ансамбля скрипачей состоится 25 апреля в 19:00 в областной филармонии им. Ш.Калдаякова. Отпраздновать 20-летие продуктивной творческой работы в составе струнного инструментального ансамбля его солисты приглашают всех поклонников живой классической музыки.

Адрес: Шымкент, ул. Казыбек би, 9, Областная филармония им. Ш. Калдаякова. Тел: 8 (7252) 53-46-00.