На пресс-конференции в Правительстве РК вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила о том, что при перерасчете базовой пенсии в стаже участия в пенсионной системе были учтены социально значимые периоды – по уходу ребенком и/или инвалидом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года и учтенный при назначении солидарной пенсии, а также стаж с 1998 года на основе периодов уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему. Кроме того, при исчислении периодов участия в накопительной пенсионной системе будут учитываться особенности в сроках и размерах уплаты обязательных пенсионных взносов хозяйствующих субъектов, применявших специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством», – сказала Светлана Жакупова.

Также вице-министр остановилась и на том, что еще будет учтено в стаже участия в новой пенсионной системе.

1. Трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года и учтенный при назначении солидарной пенсии.

2. Трудовой стаж с 1998 года на основе периодов уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему.

3. Иные социально значимые периоды, к примеру:

* периоды ухода за ребенком до 3 лет (в общей сложности 12 лет) и инвалидом с детства до 16 лет;

* периоды проживания супругов сотрудников силовых структур в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства;

* период проживания за границей супругов дипломатических служб РК, международных организаций;

* время ухода за инвалидом 1-ой группы, одиноким инвалидом 2-ой группы и пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста.

По словам спикера, это новшество будет распространяться как на будущих, так и на состоявшихся пенсионеров, численность которых на сегодняшний день составляет 2 147 544 человека (на 1 июня т. г.).

По мнению вице-министра, изменения порядка назначения базовой пенсии всем пожилым гражданам вне зависимости от наличия или отсутствия трудового стажа обеспечат демогрант.

«Если сегодня все пенсионеры получают одинаковую базовую пенсию в размере 54 процентов от величины прожиточного уровня (далее – ПМ), то есть 15 274 тенге, то с 1 июля текущего года ее размер будет увеличиваться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Минимальный уровень базовой пенсии в размере 54 процентов от ПМ будет устанавливаться гражданам, имеющим стаж менее 10 лет или вовсе не имеющим его», – отметила она.

За каждый год сверх 10 лет размер базовой пенсии будет увеличиваться на 2%. Базовую пенсию в максимальном размере 100% ПМ, или 28 284 тенге, будут получать граждане, имеющие трудовой стаж 33 и более лет.