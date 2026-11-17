В Шымкенте продолжается профилактическая работа, направленная на предупреждение религиозного экстремизма и терроризма. Особое внимание уделяется повышению правовой грамотности населения, формированию критического мышления и защите граждан от влияния радикальных идеологий.

В рамках этой работы информационно-разъяснительные встречи организовали для сотрудников Концертно-выставочного центра и историко-культурного комплекса «Шым қала».

Главной темой мероприятий стало противодействие распространению радикальных религиозных течений и предупреждение вовлечения граждан в противоправную деятельность.

Участникам рассказали о механизмах воздействия деструктивных идеологий на сознание человека, возможных способах распространения экстремистских материалов и угрозах, связанных с радикализацией.

Особое внимание уделили информационной безопасности. В условиях активного использования социальных сетей и интернет-платформ важно уметь критически оценивать поступающую информацию, проверять её достоверность и распознавать признаки идеологического воздействия.

Специалисты подчеркнули, что распространение экстремистских материалов и участие в деятельности запрещённых организаций могут повлечь установленную законодательством Казахстана ответственность.

В ходе встреч также обсудили необходимость сохранения общественного согласия, взаимного уважения и предупреждения конфликтов в трудовых коллективах.

Работникам учреждений культуры разъяснили важность личной ответственности за соблюдение закона и недопущение распространения материалов, содержащих призывы к насилию, вражде или противоправным действиям.

Отдельное внимание уделили своевременному распознаванию признаков радикального воздействия. Участникам рекомендовали проявлять информационную бдительность, не распространять сомнительные публикации и обращаться в компетентные органы при обнаружении материалов с признаками экстремизма.

Подобные профилактические мероприятия соответствуют принципу «Закон и порядок», который предусматривает укрепление законности, повышение правовой культуры и предупреждение правонарушений.

По итогам встреч сотрудники получили практические рекомендации по противодействию деструктивным идеологиям и обеспечению безопасности в информационном пространстве.

Организаторы подчеркнули, что профилактика экстремизма требует системной работы, а осведомлённость граждан, уважение к закону и ответственное отношение к распространяемой информации помогают укреплять общественную безопасность и согласие.