В Шымкенте планируют запустить сервис по приёму документов на шенгенские визы

В Шымкенте продолжают расширять международное сотрудничество, развивать туристическую отрасль и креативную индустрию. Одним из перспективных проектов станет запуск сервиса по приёму документов на получение шенгенских виз. Эти и другие вопросы рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима города Габита Сыздыкбекова.

Как сообщил руководитель управления туризма, внешних связей и креативной индустрии Бексултан Адилханов, с начала года Шымкент с рабочими визитами посетили послы и генеральные консулы 14 государств.

По итогам международных встреч достигнуты договорённости об установлении побратимских отношений с четырьмя зарубежными городами: Фейсалабадом в Пакистане, Кутаиси в Грузии, Дебреценом в Венгрии и Пермью в России. В Шымкенте уже открыты почётные консульства Кыргызстана, Франции и Бельгии. В дальнейшем планируется открытие консульств Италии и Латвии. Кроме того, в соответствии с Дорожной картой, подписанной с Посольством Франции в Казахстане, ожидается запуск полноценного визового сервиса по приёму документов на получение шенгенских виз.

Шымкент развивает туризм и международные связи

В рамках продвижения туристического потенциала город посетили представители туристической отрасли и блогеры из 11 стран. По результатам проведённых встреч подписано 17 соглашений с местными туристическими компаниями. В ноябре также запланирован информационный тур для зарубежных туроператоров и тревел-блогеров из семи государств. Ожидается, что подобные мероприятия помогут повысить узнаваемость Шымкента на международном туристическом рынке. Отдельное внимание на совещании уделили развитию креативной индустрии.

В настоящее время в Шымкенте зарегистрировано 2 430 субъектов, работающих в этой сфере. На площадке Shymkent Creative Hub осуществляют деятельность 36 резидентов. За отчётный период проведено 227 мероприятий и организовано 79 ярмарок, в ходе которых реализовано более 5 200 изделий.

Среди значимых проектов — выпуск двух полнометражных анимационных фильмов студии «Сақ», международный модный показ с участием дизайнеров из 20 стран, а также проведение Дней креативной индустрии Шымкента в Астане в рамках проекта Creative Aimaq.

В Шымкенте против гриппа привились более 142 тысяч человек

Ещё одной темой аппаратного совещания стала эпидемиологическая ситуация в городе. Руководитель управления здравоохранения Кайрат Калибеков сообщил, что в Шымкенте продолжаются профилактические мероприятия по предупреждению острых респираторных вирусных инфекций. С начала октября в город поступило 150 тысяч доз вакцины «Гриппол Плюс».

По состоянию на 13 ноября прививки получили 142,5 тысячи человек, что составляет 95% от запланированного количества. При этом, по информации управления здравоохранения, в городе отмечается снижение числа пациентов с ОРВИ. Для оказания медицинской помощи при необходимости предусмотрено 676 дополнительных инфекционных коек.

В 58 поликлиниках организована работа мобильных бригад и фильтр-кабинетов. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. В управлении здравоохранения отмечают, что эпидемиологическая обстановка в Шымкенте остаётся стабильной.

По итогам совещания аким города Габит Сыздыкбеков поручил ответственным руководителям продолжить расширение международного сотрудничества, активизировать продвижение туристического потенциала Шымкента и принять дополнительные меры по профилактике сезонных заболеваний.