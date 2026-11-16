В Шымкенте 50 семей получили ключи от новых квартир

В Шымкенте 50 семей получили ключи от квартир в рамках программы арендного жилья. Новосёлами стали жители, состоявшие в жилищной очереди, в том числе представители социально уязвимых категорий населения. Квартиры расположены в жилых массивах «Бозарык», «Асар-2», «Туран» и 189-м квартале.

Среди получателей жилья — многодетная мать Лаура Абишова, которая ждала своей очереди восемь лет. Женщина воспитывает шестерых детей. Теперь её семья сможет переехать в двухкомнатную квартиру в жилом массиве «Бозарык».

«В феврале 2018 года я встала в очередь на получение жилья как многодетная мать. Сейчас воспитываю шестерых детей. Спустя восемь лет наконец дождалась своей квартиры. Для меня это счастье и благополучие моих детей. Мы очень рады. Честно говоря, даже не верила, что это возможно», — поделилась Лаура Абишова.

Ещё одной обладательницей квартиры стала жительница Шымкента Жансая Тастанбекова. Женщина состояла в жилищной очереди с 2014 года и на протяжении многих лет вместе с семьёй проживала в съёмном жилье.

«Мы столько лет ждали этого момента. Нам предоставили двухкомнатную квартиру площадью 65 квадратных метров в жилом комплексе „Жас Отау“. Сейчас даже сложно передать словами наши эмоции. Очень счастливы, что наконец получили собственное жильё», — рассказала Жансая Тастанбекова.

По информации управления жилищных отношений Шымкента, квартиры предоставлены в рамках программы арендного жилья. На первоначальном этапе жильцы будут вносить арендную плату. После накопления необходимой суммы у них появится возможность оформить квартиры в собственность.

Участвовать в программе могут граждане, официально состоящие в очереди на получение жилья. При этом 70% квартир распределяется в приоритетном порядке среди социально уязвимых категорий населения.

Исполняющий обязанности руководителя управления жилищных отношений Копжан Тулебаев рассказал, кому предоставили квартиры.

«Среди получивших жильё — граждане с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные семьи, семьи, потерявшие кормильца, неполные семьи, а также государственные и бюджетные служащие», — сообщил Копжан Тулебаев.

По словам ответственных специалистов, все дома полностью подключены к необходимым инженерным и коммунальным сетям и готовы к заселению.

В настоящее время в Шымкенте в очереди на получение жилья состоят более 98 тысяч человек.

До конца 2026 года в городе планируется обеспечить квартирами свыше 9 тысяч семей за счёт государственных жилищных программ и льготных механизмов.