В Шымкенте на двух площадках организовали концерты и театральные постановки

В Шымкенте в рамках проекта «Шымқала кештері» состоялись очередные культурные мероприятия. На двух площадках города для жителей и гостей организовали театральные постановки, музыкальные выступления и развлекательные программы.

В доме культуры «Каратобе» зрителям представили специальную программу Казахского академического драматического театра имени Ж. Шанина. В Сайрамском доме культуры выступили артисты и творческие коллективы в рамках программы Дирекции по организации культурно-массовых мероприятий.

В концертах приняли участие местные исполнители и юные таланты. Для детей выступления стали возможностью продемонстрировать свои способности перед публикой.

Жители Шымкента положительно оценили проведение культурных вечеров и выразили пожелание, чтобы подобные мероприятия организовывали регулярно.

«Хочу выразить большую благодарность акиму Шымкента за предоставление таких вечеров, а также сотрудникам и директору Сайрамского дома культуры. По субботним вечерам мы проводим такие хорошие танцевальные праздники. Желаю, чтобы наш Шымкент процветал и такие вечера продолжались», — поделилась жительница города Гульчехра Такиржановна.

Заведующий Сайрамским домом культуры Сайрамбек Дуйсембиев отметил, что проект позволяет жителям проводить свободное время с пользой и способствует раскрытию творческих способностей детей.

«В рамках проекта „Шымқала кештері“, организованного при поддержке акима города Габита Сыздыкбекова, мы проводим культурные мероприятия для местных жителей. На таких вечерах раскрываются таланты детей, а родители получают возможность увидеть их выступления», — рассказал Сайрамбек Дуйсембиев.

Проект «Шымқала кештері» направлен на развитие культурной жизни города, популяризацию сценического искусства, сохранение национальных традиций и поддержку местных творческих коллективов.

Культурные вечера продолжают объединять жителей разных возрастов, предоставляя им возможность знакомиться с творчеством артистов и проводить выходные в атмосфере музыки и искусства.