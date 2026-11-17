Вот за что это нашему городу?! Такому красивому, благоустроенному, радушному, растущему и вширь, и ввысь. И такому… беззащитному перед современными вандалами.

На днях в Шымкенте на благоустроенной набережной реки Кошкараты вновь зафиксировали случай вандализма. Какие-то неизвестные выбросили мусорные урны в воду, а часть контейнеров оказалась повреждена.

Во время съемок журналисты обнаружили на дне реки сразу семь урн. Еще несколько лежали на берегу.

Кошкарата и ее набережная считаются популярным местом отдыха горожан. Однако, по словам местных жителей, случаи повреждения общественного имущества и загрязнения территории здесь происходят регулярно.

Вот интересно, у кого рука поднялась так по-варварски обойтись с общественным имуществом, а главное — зачем, чего ради?! В чем смысл, удовольствие?

Надо отдать должное полицейским города: они оперативно отреагировали на обращение журналистов OTYRAR. Сотрудники полиции провели розыскные мероприятия и установили личность причастного к инциденту. Им оказался 48-летний житель Шымкента Ильзар Билолов.

В отношении мужчины составлен адмпротокол по факту порчи имущества в общественном месте. Материалы дела рассмотрел суд. По его решению нарушителю назначен административный арест на семь суток.

Казалось бы, человеку уже 48 лет! Теоретически он может быть главой большого семейства, даже дедушкой. И на тебе… Не наигрался что ли? Одно хорошо: семья отдохнет от этого дебошира хотя бы недельку.

Вы думаете, что это единичный случай в Шымкенте? Если бы! Факты вандализма фиксируются, что называется, сплошь и рядом. Напомню самые «яркие», резонансные.

Автобусные остановки. Стали чуть ли не обычным явлением повреждения остановочных павильонов. Есть статистика весны этого года: выявлено около 20 случаев порчи имущества. В «ассортименте» вандалов — срыв табличек с названиями остановок, разбивание осветительных приборов, повреждение информационных табло. В числе пострадавших — остановки на улицах Сайрамская, Жибек жолы, Байтурсынова, Дулати, Гагарина и Темирлановском шоссе.

Смарт-туалет. В январе 2026 года неизвестные повредили оборудование в одном из смарт-туалетов на площади Аль-Фараби. Додумались вырвать и похитить фен вместе с проводкой. Смешно было слышать оправдания вандалов, мол, мы хотели починить и вернуть на место. Может, поэтому все стали уповать на искусственный интеллект, так как, глядя на этих крушителей чужого имущества, понимаешь, что у кого-то естественного интеллекта в помине не было и, похоже, уже не будет. К слову, стоимость такого смарт-туалета — около 50 млн тенге. Некоторые посетители настолько «очарованы» их современным интерьером, что ломают декоративные элементы, засоряют канализацию, повреждают убранство.

Автобусы на окраинах города. В мае этого года в Шымкенте зафиксирован случай вандализма в отношении общественного транспорта. В районе Таскешу неизвестные камнями повредили автобус маршрута №149.

У транспортного средства разбито стекло и повреждены элементы кузова. В автопарке отмечают, что подобные инциденты уже происходили ранее, а восстановление техники осуществляется за собственный счет.

Перевозчик обратился к жителям района с призывом обеспечить безопасность движения. В случае продолжения атак будет рассмотрен вопрос о возможной остановке рейсов в этом направлении.

По заявлению водителя автобуса полицейские установили личность подростка, который бросал камни в движущийся автобус. В отношении законного представителя этого несовершеннолетнего составлены административные материалы по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Здесь как минимум — штраф.

Декоративные элементы в парках. В сентябре 2026 года молодой человек раскачивался на декоративном элементе в City Park и громко ругался матом, несмотря на запрещающий знак. Личность нарушителя установили: им оказался молодой человек 2007 г.р. В отношении него составлен адмпротокол по ч. 1 ст. 434 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Фонтаны. Их тоже ломают и забивают мусором. Кто именно? Ну точно не мы с вами, а все те же вандалы.

Стены фасадов домов, подземных переходов и других общественных мест — там периодически фиксируются несанкционированные граффити. Нетрудно предположить, что делают это отбитые на всю голову закладчики наркотиков.

Детские игровые площадки — это излюбленные места для упражнений по поломке качелей, горок и песочниц.

Цветочные клумбы. Здесь орудуют как юные, так и возрастные вандалы: кому цветочек понравился, а кому-то рассада для дома понадобилась.

Дорожные знаки. В марте этого года в Шымкенте двое парней разломали дорожный знак «Инвалид» во дворе жилого дома. Инцидент произошел ночью и попал на камеры центра оперативного управления дорожной полиции. Прибывшие на место патрульные полицейские задержали нарушителей, которых привлекли к адмответственности.

Возможно, и у вас найдутся свои примеры вандализма. К сожалению, их не становится меньше.

Как с этим бороться? Очевидно, что городские власти и правоохранительные органы ведут борьбу с вандализмом. Это надо признать.

Я лично уповаю на три меры. Первая — видеокамеры. Их надо устанавливать больше и больше. Вторая — административные штрафы. Когда вандал — хоть юный, хоть возрастной — поймет, что за свой дрянной поступок он должен заплатить штраф, тогда до него дойдет, что он поступил плохо. Третье — это воспитательные меры. Помимо штрафа, надо вандала самого заставить чинить остановки, мести улицы, чистить русло реки и т.д. Надо «обуздать» энергию молодежи, направить ее в конструктивное русло, зажечь какой-то интересной идеей. Это может стать сдерживающим фактором.

Чем ужасен вандализм? Прежде всего тем, что вандалы не только ухудшают внешний облик Шымкента, но и наносят ущерб казне города. Ведь на восстановление разрушенных элементов — ремонт остановок, урн, фонарей, покраску стен, посадку рассады и т.д. — потребуются время, а главное — дополнительные средства из бюджета. Дорогая цена.

Наш старший украинский коллега — журналист Валентин Чемерис однажды заметил: «На каждого вандала не напасешься культуры». Но это не значит, что надо сидеть сложа руки. Обществу, каждому из нас надо воспитывать в молодежи уважительное отношение к людям, городу, Родине. Научить быть благодарными за сам факт своего существования.

Фарида Шарафутдинова