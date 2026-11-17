В Казахстане рассматривают возможность введения дополнительной налоговой нагрузки для особо состоятельных граждан. Эксперты обсуждают различные подходы к налогообложению крупных состояний, включая повышение ставок индивидуального подоходного налога и обложение дорогостоящих активов. При этом специалисты предупреждают о возможных рисках для бизнеса и инвестиционной привлекательности страны.

Одним из предложений стало дальнейшее расширение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога. Налоговый эксперт, управляющий партнёр юридической фирмы SALYQTEZ Айдар Масатбаев считает, что для граждан с наиболее высокими доходами можно предусмотреть дополнительную ставку.

«Единственным разумным выходом сейчас считаю трёхступенчатую дифференцированную ставку подоходного налога — 10, 15 и 20%. Вопрос в том, с какого дохода её применять. Думаю, это полтора миллиарда и выше», — отметил Айдар Масатбаев.

Однако при разработке подобного механизма необходимо определить, что именно будет считаться богатством. Помимо денежных доходов, состояние человека может включать недвижимость, ценные бумаги, доли в компаниях и другие активы.

Оценить стоимость недвижимости относительно просто, тогда как определить реальную стоимость доли в компании, акции которой не торгуются на бирже, значительно сложнее. Кроме того, наличие дорогостоящего имущества не всегда означает, что его владелец располагает свободными денежными средствами для уплаты дополнительного налога.

Международная практика показывает, что страны используют разные подходы. Например, в Норвегии налогом облагается чистая стоимость состояния с учётом обязательств, а во Франции основное внимание уделяется дорогостоящей недвижимости.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов предупреждает, что увеличение налоговой нагрузки может подтолкнуть предпринимателей к поиску способов сокращения обязательных платежей.

«Предприниматель начнёт находить лазейки, дробить свой бизнес через родственников, чтобы попасть под установленный лимит. Здесь очень много вопросов. Главное, чтобы это не привело к обратному эффекту», — считает Арман Байганов.

В качестве примера эксперт привёл Францию, где повышение налоговой нагрузки на состоятельных граждан сопровождалось случаями смены налогового резидентства и вывода капитала.

Ещё один важный вопрос — влияние возможного налога на инвестиционную активность.

Юрист Сергей Уткин обращает внимание, что значительная часть состояния крупных предпринимателей может существовать не в виде свободных денег, а в форме долей в действующих предприятиях.

По его мнению, дополнительное налогообложение таких активов способно снизить заинтересованность инвесторов во вложении средств в казахстанскую экономику.

«Чем больше в страну идёт инвестиций, тем больше денег вкладывается в проекты и предприятия. Это означает новые рабочие места и расширение налоговой базы. Налог на богатство, по сути, может стать налогом на инвестиции и работать в противоположном направлении», — пояснил Сергей Уткин.

Эксперты отмечают, что при подготовке налоговых изменений необходимо учитывать не только потенциальное увеличение поступлений в бюджет, но и расходы на оценку активов, возможное перераспределение собственности, риски вывода капитала и последствия для предпринимательской деятельности.

Таким образом, эффективность дополнительного налогообложения состоятельных граждан будет зависеть от выбранного механизма, уровня ставок и того, насколько новые требования окажутся сбалансированными для государства и бизнеса.

Окончательные параметры возможных изменений в представленном обсуждении не определены.