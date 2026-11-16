В Шымкенте обнаружили контрафактную бытовую химию под марками Ariel, Tide и «МИФ»

В Шымкенте продолжается работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Особое внимание уделяется незаконному использованию известных товарных знаков, реализации контрафактной продукции и защите интересов потребителей. Очередное нарушение выявили сотрудники Департамента юстиции города Шымкента во время проверки складского помещения.

В рамках контрольных мероприятий специалисты обнаружили стиральный порошок, реализуемый с незаконным использованием товарных знаков известных производителей Ariel, Tide и «МИФ».

Как установили сотрудники ведомства, продукция была маркирована обозначениями, права на использование которых принадлежат соответствующим правообладателям. При этом разрешения на использование данных товарных знаков не имелось.

Незаконное использование чужого товарного знака является нарушением законодательства Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности. Подобные действия могут вводить покупателей в заблуждение относительно происхождения товара, его производителя и качества.

Контрафактная продукция представляет проблему не только для правообладателей, но и для обычных потребителей. Приобретая товар под известным брендом, покупатель рассчитывает получить продукцию определённого происхождения. Однако незаконная маркировка не позволяет гарантировать, что содержимое упаковки действительно изготовлено заявленным производителем.

При этом сам факт незаконного использования товарного знака не означает автоматически, что продукция опасна для здоровья. Для установления её состава, качества и соответствия требованиям безопасности необходимы соответствующие исследования.

По выявленному факту сотрудники Департамента юстиции составили административный протокол по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Указанная статья предусматривает административную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака. В числе предусмотренных мер — наложение штрафа с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака.

Окончательное решение о привлечении к ответственности и применении соответствующих санкций принимает суд. До рассмотрения дела говорить о назначенном наказании преждевременно.

В рамках принципа «Закон и порядок» особое значение имеет предупреждение подобных нарушений. Соблюдение законодательства в сфере интеллектуальной собственности способствует развитию честной конкуренции, защите законных интересов предпринимателей и повышению доверия покупателей к рынку товаров.

Департамент юстиции Шымкента призывает предпринимателей не допускать незаконного использования зарегистрированных товарных знаков и внимательно проверять происхождение реализуемой продукции.

Потребителям также рекомендуют проявлять осторожность при покупке бытовой химии. Следует обращать внимание на целостность упаковки, качество маркировки, сведения о производителе и наличие необходимой информации о товаре.

Особую настороженность могут вызывать подозрительно низкая стоимость продукции, ошибки в оформлении упаковки и отсутствие сведений о её происхождении. Однако такие признаки сами по себе не являются окончательным доказательством подделки.

Покупателям рекомендуется приобретать бытовую химию у проверенных продавцов и сохранять документы, подтверждающие покупку. При возникновении сомнений в подлинности товара можно обратиться к продавцу за разъяснениями, а при наличии признаков нарушения — в уполномоченные органы.

Пресечение незаконного оборота контрафактной продукции является важной частью защиты прав потребителей и поддержки добросовестного бизнеса.

Своевременное выявление нарушений, соблюдение предпринимателями установленных требований и ответственное отношение покупателей к выбору товаров помогают формировать прозрачный рынок и укреплять принципы законности в обществе.