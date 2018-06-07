Как обманывают мошенники в сфере недвижимости? Как продать квартиру и не попасться на обман? На вопросы корреспондента Tengrinews.kz ответил юрист Максим Мостович.

По словам юриста, чаще всего мошенниками практикуется продажа или аренда недвижимости, к которой они сами не имеют никакого отношения. «Например: жулик снимает в аренду помещение на месяц и затем выставляет его на продажу.

Встречает потенциальных покупателей собирает задатки за квартиру и исчезает. В особых случаях подделывают документы на квартиру, доверенности и получают уже гораздо большие суммы», — пояснил он.

Также юрист вспомнил случай из своей практики. «Один из моих клиентов — владелец ТОО случайно увидел Интернете объявление о продаже своего же участка, оформленного на его же компанию.

Естественно, хозяин такого объявления не размещал. По прибытии на место «риелтор» показал уже новые вполне официальные документы на участок, попросив за него кругленькую сумму у реального владельца», — вспоминает он.

Далее, по словам Максима Мостовича, «риелтора» задержали, а позже выяснилось, что данный мошенник подделал доверенность от ТОО и переоформил участок на своего приятеля и уже продавал участок с вполне подлинными документами на него.

Во избежание подобных ситуаций перед покупкой квартиры специалист советует усвоить ряд простых правил.

1. Поговорить с соседями о том, кто является собственником квартиры, расспросить о ее истории.

2. Проконсультироваться с юристом.

3. Получить справку из ЦОНа вместе с продавцом и удостовериться в том, кто является собственником квартиры, а также в отсутствии ограничений: арестов, обременений и прочего.

4. Проверить по базе судебных актов SUD.GOV.KZ наличие или отсутствие судебных процессов, в которых участвовали собственники, если эти процессы могут поставить под угрозу планируемую сделку.

Проверку желательно провести за последние пять лет по всем районам населенного пункта, где продается имущество, а также по месту регистрации и месту жительства продавца по указанным в справке на недвижимое имущество фамилиям.

5. Заключать сделки у нотариуса с личным присутствием покупателя и продавца. Желательно не заключать сделки с представителями по доверенности. Если собственников несколько, их присутствие и личное подписание сделки исключит некоторые риски недействительности доверенности.

6. Выбирать нотариуса самостоятельно.

7. Осуществлять взаиморасчеты в безналичной форме, то есть через банковский перевод. Так у вас будет доказательство исполнения вами своей части сделки. Вы исключаете вероятность того, что деньги будут фальшивыми.

Исключаете возможность нападения на вас бандитов или подельников мошенников, которые только что купили у вас имущество, при транспортировке крупной суммы денег. То есть деньги от продажи благодаря грабежу или разбою опять вернутся покупателю и вашу квартиру фактически получат бесплатно.

8. Не пытайтесь обхитрить мошенника — это может плохо кончиться. Лучше откажитесь от сделки и от общения с ним, а при наличии доказательств готовящегося преступления сообщайте в полицию.

«Однако данные признаки далеко не всегда присутствуют, и стоит быть чрезвычайно бдительным всегда. Необходимо спокойно и разносторонне оценивать ситуацию, без излишней спешки и азарта. Всегда проверяйте подлинность предоставленной вам информации из независимых и официальных источников», — заключил Максим Мостович.