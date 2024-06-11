Интернет мошенники присылают сообщения от имени акима Шымкента

В социальных сетях и мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени акима города, его заместителей и руководителей управлений. Это фейк!

Информация отправляется интернет-мошенниками. Жителей города попросили не доверять рассылке, не перечислять средства, а также не переходить по сомнительным ссылкам.

«Все сообщения, глава города и его заместители, а также руководители управлений отправляют только с личных телефонов и официальных аккаунтов. Если вы получили звонок или сообщение с фотографиями, но при скрытом номере, просим вас игнорировать. Призываем вас быть внимательными и не поддаваться на провокации. Благодарим за понимание!»,-говорят в акимате.