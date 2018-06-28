На строительство социальных объектов в Туркестанской области выделены колоссальные суммы.

В январе-мае 2018 года в области на развитие социальной сферы направленно 9758,6 млн. тенге инвестиций или 3,2% от общего объема инвестиций в основной капитал.

Основным источником финансирования социальной сферы являются бюджетные средства. Доля республиканского бюджета от общего объема инвестиций, освоенных в социальной сфере составляет 12,9%, местного бюджета 71,2% и собственных средств предприятий, организаций и населения 15,9%.За январь-май 2018 года введено в эксплуатацию 10 дошкольных учреждений (на 1122 мест).