«Не надо изобретать велосипед»: Токаев раскритиковал систему ГЧП

Касым-Жомарт Токаев резко высказался о перезапуске проекта государственно-частного партнерства. По его словам, экспертам необходимо перенять международный опыт и показать ощутимые результаты.

По словам президента, ГЧП в стране внедряется преимущественно в социальной сфере, которая, как правило, не генерирует достаточного дохода.

«Мы вливаем средства в строительство объектов в рассрочку, невыгодное для государства. Действующие нормы и процедуры в этой сфере либо обременительны для бизнеса, либо, напротив, очень выгодны инвестору, но не приносят пользы государству. Одним словом, важно сохранить баланс между интересами государства и инвестора», — высказался Касым-Жомарт Токаев.

Преидент уверен, государственно-частное партнерство у нас представляет собой схему скрытого бюджетного финансирования частных проектов. Поэтому необходимо перезагрузить систему, внедрить новые действенные механизмы.

«Работа по перезагрузке системы государственно-частного партнерства идет медленно, ощутимых результатов пока нет. Правительству нужно, наконец, разобраться с этим вопросом. Не надо «изобретать велосипед» – используйте передовой мировой опыт, привлеките международные финансовые организации, которые предложат проверенные временем подходы. Эту задачу требуется решить оперативно», — заявил Касым-Жомарт Токаев новому составу кабинета министров на расширенном заседании правительства 7 февраля.