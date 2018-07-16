В Отырарском районе постепенно решают вопрос с очередью в детский сад. Здесь открылись сразу два дошкольных учреждения. Объекты, построенные в рамках государственно-частного партнерства, рассчитаны на 140 и 100 мест.

Жанат Мусатаева, заведующая районным отделом образования: «В нашем районе 25 государственных и 5 частных детских садов. Дошкольным образование охвачены порядка 90 процентов детей с 3 до 6 лет. До конца года планируем увеличить эту цифру. В скором времени планируется сдача нового микрорайона, в котором также будет построен детских сад за счет спонсорской поддержки. На сегодняшний день в очереди стоят стоят 140 детей.

Оплата за одного ребенка составляет с 4,5 до 5,5 тысяч тенге. По информации акимата Туркестанской области, на юге порядка 1790 детских садов. Из них около 1000 — частные. Все они получают поддержку со стороны государства.

В районе решается не только вопрос увеличения охвата дошкольным воспитанием, но и вопрос культурного развития местных жителей. В ауле Темир, где проживает более 4 тысяч человек открылся Дом культуры .Двухэтажное строение, рассчитано на 200 человек. Здесь уже работает сельская библиотека. В скором времени начнут действовать различные кружки.

Жанат Тохтарбай