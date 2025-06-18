В Туркестане возводят роддом и реабилитационный центр

В Туркестане продолжается активное строительство объектов социальной инфраструктуры. В областном центре возводят новый родильный дом и современный реабилитационный центр. Эти проекты реализуются при поддержке инвесторов и благотворительных фондов. Ход строительных работ на месте проверил руководитель аппарата акима Туркестанской области Еркебулан Дауылбаев.

Один из главных объектов — Центр «Ана мен бала». Новый родильный дом на 80 коек строится при финансовой поддержке Фонда «Абу-Даби» из Объединённых Арабских Эмиратов. Заказчиком выступает Корпоративный фонд социального развития «Түркістан», подрядчиком выбрана компания «Эристайл-Казахстан».

Здание возводится на участке площадью более трёх гектаров, его общая площадь составит более 17 тысяч квадратных метров. Сейчас на площадке завершены земляные работы, строители ведут заливку фундамента и обратную засыпку. В дальнейшем здесь будут созданы все условия для безопасных родов и комфортного пребывания женщин с новорождёнными.

Еркебулан Дауылбаев, руководитель аппарата Акима Туркестанской области: «Долгостроев быть не должно. Все работы должны быть завершены строго по графику, с использованием материалов местного производства. Качество строительства находится на особом контроле акима области».

Параллельно строится ещё один важный объект — реабилитационный центр. Его площадь — более 2 тысяч квадратных метров, проект реализует турецкая компания. Здесь предусмотрены современные кабинеты для восстановительных процедур, комфортные палаты и детская игровая площадка для маленьких пациентов. По завершении строительства центр будет полностью оснащён необходимым оборудованием, а прилегающая территория — благоустроена и озеленена.

Реализация этих проектов — часть комплексной работы по улучшению качества медицинских услуг в Туркестанской области. Новые учреждения позволят значительно расширить доступность медицинской помощи для жителей региона. Ответственные за строительство заверяют, что работы завершат точно в срок, а контроль за качеством возведённых объектов будет продолжаться на всех этапах.