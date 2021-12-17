В Казыгуртском районе открыли 5 новых социальных объектов

В честь празднования 30-летия Независимости Казахстана в Казыгуртском районе Туркестанской области открыли 5 новых социальных объектов.
В церемонии открытия принял участие аким Казыгуртского района Арман Абдуллаев.
В сельских округах Сарапхана и Алтынтобе и населенных пунктах Майлыошак и Аккум провели и запустили газ.
В Кызылкийском сельском округе открыли предприятие по убою скота и переработке мяса. Стоимость проекта составила 820 миллионов тенге. Созданы новые рабочие места.
В населенном пункте Ушбастау Жанабазарского сельского округа открылась школа на 200 мест.
Также в канун праздника нексолько нуждающихся семей стали обладателями нового жилья в рамках программы «Қамқорлық».