В Казыгуртском районе открыли 5 новых социальных объектов

В честь празднования 30-летия Независимости Казахстана в Казыгуртском районе Туркестанской области открыли 5 новых социальных объектов.

В церемонии открытия принял участие аким Казыгуртского района Арман Абдуллаев.

В сельских округах Сарапхана и Алтынтобе и населенных пунктах Майлыошак и Аккум провели и запустили газ.



В Кызылкийском сельском округе открыли предприятие по убою скота и переработке мяса. Стоимость проекта составила 820 миллионов тенге. Созданы новые рабочие места.

В населенном пункте Ушбастау Жанабазарского сельского округа открылась школа на 200 мест.

Также в канун праздника нексолько нуждающихся семей стали обладателями нового жилья в рамках программы «Қамқорлық».