На что распределят бюджет Шымкента

В Шымкенте прошла внеочередная сессия городского маслихата. Депутаты выслушали отчет о проделанной работе и поддержали некоторые проекты.

На сессии озвучили итоги развития предпринимательства, чиновники ответили на вопросы народных избранников, среди которых есть и земельные.

В мегаполисе с начала года открылись крупные предприятия: в сфере сельского хозяйства реализовано 12 крупных проектов. На сессии чиновники отчитались о проделанной работе.

«В рамках помощи развитию малого и среднего бизнеса, больше трех тысяч проектов поддержали на сумму 14 млрд тенге. При этом в городе, после внедрения этих проектов, больше сотни предприятий малого и среднего бизнеса уже работают», — говорит Ерлан Ескараев, руководитель управления экономики и бюджетного планирования г. Шымкента.

Регулярные жалобы на контроле у чиновников. В акимате пояснили, ни одна жалоба без внимания не останется. До конца года несколько микрорайонов планируют обеспечить питьевой водой, электричеством, газом и дорогами.

«Шесть микрорайонов обеспечим водой, газом и электричеством. До конца года будет отремонтировано и построено 300 км дорог», — говорит Ерлан Ескараев, руководитель управления экономики и бюджетного планирования г. Шымкента.

Бюджет Шымкента увеличится в разы, в 2023 году он может превысить 500 млрд тенге. В первую очередь, деньги планируют направить на социальные нужды — около 300 млрд тенге.