Маленький православный Храм Трех Святителей в Каратау Джамбульской области. Прихожан здесь немного, но в последнее время сюда стали наезжать и гости издалека. Причина? Одна из икон церкви замироточила. Явление известное, но очень редкое…

Прикоснуться к святыне приезжают жители Туркестанской области. В принципе Шымкент от Каратау отделяют порядка 200 километров. Для верующих расстояние небольшое. Да и когда еще выпадет возможность увидеть мироточение собственными глазами.

Церковь Трёх Святителей в городе Каратау появилась относительно недавно в 1989 году и не имеет многолетней истории. Три святителя — Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов — считаются покровителями города Каратау, который и сам-то был основан в середине 60-х годов прошлого века. Под православный храм перестроили обычный одноэтажный жилой дом. Во время разрушительного урагана, когда в Каратау сильно пострадали жилые постройки, промышленные сооружения, повалены деревья и столбы, — храм выстоял. Сейчас каратауская церковь Трёх Святителей с ее уникальными иконами является местом паломничества.

Икона, называемая «Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса Христа» написана местным художником Виктором Исаевым в 1999 году.

Впервые икона «Спас Нерукотворный» замироточила 26 марта 2000 года, во время Страстной недели накануне Пасхи. На лике Иисуса Христа выступили капельки мира — благоухающего целительного вещества.

Считается, что икона помогает тем, кто страдает болезнями почек, тяжёлыми кожными заболеваниями, избавляет от наркотической и алкогольной зависимости.

Мироточение обычно считается знаком, предвещающим какие-либо важные, судьбоносные события, или же дается людям для укрепления духовного и исцеления телесного.

Особое внимание приковано сейчас и к храму, который расположен в районном центре Тюлькубасского района ЮКО — в поселке имени Рыскулова. В храме Иоанна Богослова тоже происходит чудо. Одна из икон, которая была установлена в храме без какой-либо людской помощи начала самоочищаться. Совсем недавно на ней можно было едва разглядеть образ Пресвятой Черниговской Богородицы. Спустя время ее лик и образ маленького Христа стал проявляться. Стоит отметить, что икона находится под стеклом и процесс очищения происходит чудесным образом.

Фото Н. Дорогова