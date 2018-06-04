В Аль-Фарабийском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении троих оперуполномоченных сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий, передает NUR.KZ.

Как установлено в ходе досудебного следствия, в Казахстан поступила ориентировка от органов внутренних дел Республики Узбекистан о розыске 30-летнего гражданина Узбекистана.

У себя на родине узбекистанец обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений своему соотечественнику, повлекших смерть пострадавшего.

По данным полиции Узбекистана, подозреваемый мог скрываться на территории РК.

В МВД Казахстана указанный гражданин также был объявлен в розыск.

Соответствующие ориентировки были доведены до сведения ДВД и отделов полиции всех регионов.

Выяснилось, что узбекистанец действительно находился в Шымкенте, где под чужими документами устроился на работу в кафе шашлычником.

Тем не менее, сотрудники шымкентской полиции нашли и задержали его.

Однако после задержания якобы начали требовать от него 1000 долларов, угрожая экстрадицией в Узбекистан. В ходе этих действий они были задержаны сотрудниками прокуратуры.

Сами полицейские полностью отрицают все обвинения.

По указанной статье предусмотрено наказание от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.