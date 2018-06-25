Турист из Венгрии просит помощи у шымкентцев. Он собирает деньги на дорогу. Слухи о том, что некий иностранец ходит по городу и просит подаяние, нас заинтересовали, и мы решили узнать, что же произошло с туристом.

Узнав, что Ти Полгар (так зовут иностранца) сидит поблизости, мы решили поговорить с ним. Как оказалось, парень вовсе не голодает и не бедствует, а собирает деньги для того, чтобы продолжить свое путешествие по миру. В каждой стране турист живет несколько месяцев. В Шымкенте парень уже полгода, да и уезжать Ти не сильно горит желанием.

«У меня тут девушка есть, второй раз в моей жизни я так сильно влюбился. Она местная, и не факт, что ее отпустят со мной, это меня сильно огорчает. Но и дольше находиться я не могу, нужно двигаться дальше. Я не попрошайка, просто для меня это эксперимент, как реагируют люди на иностранца, который просит помощи. Я за полчаса набрал уже шесть тысяч. Я сделал выводы: в Шымкенте живут самые добрые люди», — говорит турист Ти Полгар.

По словам иностранца, избранницу свою он все же постарается забрать с собой. Без своей любимой парень уезжать из Шымкента не собирается. Раскрыть секрет, кто эта таинственная девушка парень побоялся. А то шымкентцы могут отбить и саму девушку, и желание на ней жениться.