С июля 2018 года будет произведен единовременный автоматический перерасчет базовой пенсии — С. Жакупова, сообщает «www.primeminister.kz».

В рамках исполнения поручения главы государства была принята Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 г. которая призвана обеспечить адекватность пенсионных выплат для достойного уровня жизни в пенсионном возрасте. Концепцией предусмотрено ежегодное повышение размеров пенсионных выплат с опережением уровня инфляции на два процента.

Так, с 1 января 2018 г. размеры пенсионных выплат по возрасту (солидарных пенсий) повышены на 8% с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 6%. Размер базовой пенсии повышен до 6% и составил 15 274 тг.

Кроме того, в Послании президента «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» сказано, что базовая пенсия с 1 июля 2018 г. увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа.

По состоянию на 1 июня 2018 г. численность получателей пенсионных выплат по возрасту составила — 2 141 871 человек, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) — 49 019 тг, средний размер (с учетом базовой пенсии) — 70 765 тг, максимальный размер (с учетом базовой пенсии) — 98 247 тг.

По словам вице-министра труда и социальной защиты населения, с июля текущего года меняется порядок назначения базовой пенсии. Так, размер базовой пенсии, выплачиваемой государством из бюджета всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в пенсионной системе. Если сегодня все пенсионеры получают одинаковую базовую пенсию в размере 54% от величины прожиточного уровня, т.е. 15 274 тг, то с 1 июля текущего года ее размер будет увеличиваться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

Минимальный уровень базовой пенсии в размере 54% от прожиточного минимума будет устанавливаться гражданам, имеющим стаж менее 10 лет или вовсе не имеющим его. За каждый год сверх 10 лет размер базовой пенсии будет увеличиваться на 2%. Базовую пенсию в максимальном размере 100% прожиточного минимума или 28 284 тг будут получать граждане, имеющие трудовой стаж 33 и более лет.

Это новшество будет распространяться как на будущих, так и на состоявшихся пенсионеров. В этой связи, с июля 2018 г. всем состоявшимся пенсионерам будет произведен единовременный автоматический перерасчет базовой пенсии, без истребования дополнительных документов.

«Новая методика назначения базовой пенсии соответствует принципу социальной справедливости, так как не только позволит улучшить материальное положение пенсионеров, но и послужит усилению трудовой мотивации и формализации трудовых отношений граждан», — резюмировала С. Жакупова.