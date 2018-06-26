Предлагаем результаты экспертного опроса по оценке эффективности деятельности акимов регионов Казахстана, проведенного ОФ «ЦСПИ «Стратегия» в июне 2018 года (опрошено 26 экспертов из разных регионов страны, сообщает nomad.su.

В ходе исследования работа акимов областей и городов республиканского значения за первое полугодие оценивалась по 7-балльной шкале на основе 5 критериев: удовлетворенность населения работой акима, управление экономической и внутриполитической ситуацией в регионе, информационная открытость и перспективность акима как политика.

В ходе исследования работа акимов областей и городов республиканского значения за первое полугодие оценивалась по 7-балльной шкале на основе 5 критериев: удовлетворенность населения работой акима, управление экономической и внутриполитической ситуацией в регионе (в т.ч. балансирование региональных кланов), информационная открытость (в т.ч. в социальных сетях) и перспективность акима как политика.

Согласно полученным данным, эксперты оценили работу акимов на среднем уровне. Оценку выше 5-и баллов (1 место; 5,07 балла по 7-балльной шкале) получил только аким г.Астана Асет Исекешев.

В тройку лидеров рейтинга, кроме Исекешева, вошли аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев (2 место; 4,92 балла) и аким г.Алматы Бауржан Байбек (3 место; 4,62 балла).

Интересно, что если лидерство Исекешева во втором полугодии 2017 года обеспечивалось за счет первых мест по таким важным направлениям, как управление экономической ситуацией в столице, удовлетворенность населения Астаны и информационная открытость, то в текущем опросе его первенство опирается преимущественно на информационную открытость и перспективность.

При этом рейтинг К. Кушербаева опирается на более весомые основания – сравнительно высокую оценку экономической и внутриполитической ситуации в области, удовлетворенность населения.

В данном рейтинге Б.Байбек не получил первое место ни по одной из номинаций, уступив имевшееся ранее лидерство по перспективности Исекешеву.

В целом, только пять региональных акимов получили общую оценку выше 4 баллов: т.е., помимо А.Исекешева, К.Кушербаева, Б.Байбека наиболее эффективными признаны также аким Акмолинской области Малик Мурзалин (4 место; 4,26 балла) и аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев (5 место; 4,23 балла).

Деятельность подавляющего большинства акимов (11-ти) оценена ниже 4 баллов, т.е., их работа признана недостаточно эффективной: это акимы А.Кульгинов, А.Баталов, Д.Ахметов, Ж.Туймебаев, К.Аксакалов, Н.Ногаев, А.Мырзахметов, Е.Тугжанов, А.Мухамбетов, Е.Кошанов, Б.Бакауов.