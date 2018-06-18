Бесконечно уважаю людей неравнодушных. К чему именно, спросите вы. Да ко многому, к происходящему вокруг: во дворе ли, в городе, в стране. Уважаю тех, кто не пройдет безучастно мимо человеческой беды, «воткнется» в проблему, откликнется на просьбу о помощи. Кто считает, что то, чем живет его город, касается и его тоже.

На днях позвонила в редакцию читательница. «Вот вы и в газете, и по телевизору громко заявили о том, что в Шымкенте объявлен конкурс «Чистый город». Нам понятна его суть, идея, ведь и мы с сыном тоже ухаживаем за цветами в своем палисаднике. Все думали, что эта красота кого-то из соседей по дому тоже порадует», – сказала, представившись, Ольга Долгополова, жительница дома №17 по улице Молдагуловой. Ей идет 91-й год. Позвонить к нам ее побудил… отказ сына ухаживать за цветами-деревами в их палисаднике. «Не буду я, мама, больше поливать эти цветы. Все, хватит, – заявил в сердцах сын Василий. – Не могу я каждый день выгребать из клумбы окурки, фантики и другую гадость. Надоело! Это никому не нужно!» Ольга Лукьяновна пояснила, что живут они с сыном на первом этаже. А мусор бросают люди, в основном дети, живущие этажами выше. Причем, вниз соседи по подъезду сбрасывают буквально все, что попадает им под руку. «Однажды они меня даже оплевали. Возможно, интересно было им увидеть, за сколько секунд их плевки долетят до человека, – пожаловалась она. – Детишек много у нас живет, родители, видимо, не успевают за ними приглядывать. Вот только что нам-то делать? Как их вразумить?»

К обращению Ольги Долгополовой в какой-то мере присоединяется и другая жительница города – Светлана Марковна, которая живет в одной из многоэтажек по улице Мангельдина. «Лето только началось, а дети во дворах наших домов маются от безделья. Виснут на ветках молодых деревьев, ломают их, без конца бьют футбольный мяч. После такого праздного времяпрепровождения во дворе остаются обертки от мороженого, пластиковые бутылки и прочий мусор. Ну некрасиво это! Наш двор более-менее оборудован детскими качелями, спортплощадкой, поэтому сюда бегут дети со всего соседнего 8-го микрорайона. Город стал миллионником, а детей у нас по большому счету массово занять нечем! Надо больше дворовых клубов создавать, открывать старые. Вспомните, как по-хорошему гремела слава о дворовом клубе, организованном в торце дома №28 по Темирлановскому шоссе. Это с нашим домом по соседству. Там еще фанаты Виктора Цоя собирались. Так вот, почему бы не возродить его работу? Надо рассматривать другие варианты, спасать детей от безделья. С этой проблемой я обращалась по телефону в Абайский райакимат, но что-то дело пока не сдвинулось», – сказала Светлана Марковна.

Так что же нам делать с чистотой-красотой, с ее сохранением? Думаю, здесь разумнее всего привлечь мировой опыт, взяв из него приемлемое в наших условиях. Наш человек лучше всего понимает «язык» денег. Бросил окурок на улице, получи «фашист гранату», плати штраф. Вывалил под окна квартиры строительный мусор, оплати «художества». Это реально воспитывает. Знаю одного человека, южанина, который будучи в Петербурге, носился со своим окурком, как с писаной торбой. Друзья-россияне уговаривали его бросить бычок под куст куда-нибудь, а он им: «Нет, ребята, я лучше урну поищу. У нас, в Казахстане, за это штрафуют».

А вы знаете, что входит в понятие «чистый город»? Первое, что приходит на ум – это там, где не сорят, улицы вычищены, высажены цветы. Оказывается, не только. Британская газета The Guardian привела пять показателей чистоты по версии Mercer. Mercer – это название международной компании по исследованию человеческих ресурсов. Итак, запоминайте, пять показателей чистоты применительно к городу – это доступность воды и пригодность ее для питья, уничтожение отходов, качество канализационных систем, уровень загрязнения воздуха и уровень дорожных заторов. Ну, и как вам? Дотягиваем мы до «чистого города»? Ответьте себе сами.

Вернемся к деньгам, точнее штрафам за «нечистоту». Их в мире, оказывается, великое множество. В лидерах Сингапур, где за брошенный окурок вас могут оштрафовать на 1 000 долл. Это, если вы попались в первый раз. Повтор «стоит» 5 000 долл., в третий раз на вас навесят знак «Я – нарушитель санитарных правил». Там это расценивается, как большой позор, прямо позорище. В Сингапуре есть даже штраф за…. не смыв за собой в общественном туалете. Сто долларов. Справление нужды в лифте обойдется «дороже» в пять раз – 500 долл.

… Да уж. Конкурс «Чистый город» – дело хорошее во многих смыслах. В каких-то уголках Шымкента простые горожане сами создадут настоящие оазисы, эта работа уже начата. Для кого-то их пример станет образцом для подражания, ведь и добрые дела тоже могут быть заразительными. Мы услышим новые имена шымкентцев, уверенных в преображающей силе собственного энтузиазма.

А что же наша Ольга Лукьяновна? С ней и ее палисадником все хорошо. Участковый инспектор взял на контроль квартиры соседей пенсионерки. Пока обошлось нравоучительными беседами. Повторение безобразий обойдется соседям-грязнулям в крупные суммы штрафа. А как иначе? Иначе у нас не поймут.

Фарида Шарафутдинова