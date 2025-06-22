Шымкентский предприниматель оштрафован на 900 000 тенге за самострой

Свыше 900 тысяч тенге — такой штраф получил предприниматель в Шымкенте за возведение объекта без необходимых разрешительных документов.

Нарушение выявили сотрудники Управления качества и контроля окружающей среды мегаполиса при проверке жилого массива Тогыс в Енбекшинском районе.

Как установила проверка, строительство велось с нарушением закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Объект возводился без проектной документации, без авторского и технического надзора, а также без обязательного уведомления о начале строительных работ.

Часть строения выходила за пределы выделенного земельного участка. Владелец самостоятельно демонтировал незаконно возведённую часть.

Управление напоминает, что любое строительство должно вестись строго в рамках законодательства. Игнорирование правил может привести не только к серьёзным финансовым санкциям, но и к принудительному сносу объектов.