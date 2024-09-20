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Водителей автобусов, которые не выдают билеты при оплате наличными, штрафуют в Шымкенте. С начала года выявлено больше 2 500 подобных случаев. Водителей оштрафовали на сумму больше 6 миллионов тенге.

На этих кадрах водитель автобуса буквально вырывает из рук контролера протокол и скрывается в автобусе. Во время проверки общественного транспорта оказалось, что водитель маршрутного автобуса под номером 66 не выдал чеки четверым пассажирам, которые оплатили проезд «наличкой». Когда у водителя спросили: почему он не выдал пассажирам чеки, услышали в ответ — грубость. А затем водитель выхватил из рук проверяющего бумаги.

«Мы зашли в автобус №66 на остановке «Зоопарк». В итоге мы выявили, что 4 пассажира оплатили проезд наличными, но билет им не выдали. Мы сказали водителю, что составляем на него акт. Сначала он нам грубил, затем, когда мы вышли из автобуса, он последовал за нами и выхватил акт из рук», — говорит Гузаль Буреева, контролер.

Водитель принес извинения, но это не освободило его от ответственности. Акт направили в транспортную инспекцию. Правда, наказание за подобное правонарушение — небольшое — около 18 тысяч тенге.

«Водитель извинился. Но к сожалению, такие случаи не редкость. Поэтому мы предупреждаем, что транспортные компании, они также проводят соответствующую работу, проводят беседы с водителями», — говорит Наурыз Сугиралиев, руководитель КГУ «Центр диспетчерской службы».

Горожане говорят, водители нередко просят заплатить проезд «наличкой», но билеты при этом не выдают.

Пассажиров в Шымкенте обслуживают 11 транспортных компаний. Контролирующую обязанность взяли на себя проверяющие центра диспетчерской службы. В случае выявления нарушения, они заполняют акт и направляют его в транспортную инспекцию. С начала года в Шымкенте в отношении водителей автобусов составлено 2 545 актов, наложено штрафов на сумму 6 млн 156 тыс. тенге.