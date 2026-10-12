Осенний субботник может обернуться пожаром и штрафом

В Шымкенте спасатели напомнили жителям о правилах пожарной безопасности во время осенней уборки. Сжигание сухих листьев, травы и веток может привести к распространению огня и административной ответственности.

По словам официального представителя ДЧС Шымкента Аскара Шарипа, при сжигании растительных отходов необходимо соблюдать установленные требования безопасности. Место для костра должно находиться на безопасном расстоянии от зданий и сооружений, рядом также должны быть средства для тушения огня и ёмкость с водой объёмом не менее 10 литров.

Нарушения выявляют в том числе с помощью беспилотников. В одном из случаев дрон обнаружил дым на территории частного дома. Спасатели прибыли на место, потушили огонь, а владельца оштрафовали на 10 МРП — более 43 тысяч теңге.

По данным ДЧС, с начала года к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности привлекли 663 человека. Общая сумма наложенных штрафов составила 19,46 млн теңге. Кроме того, по статье 336 КоАП составили 32 административных протокола на общую сумму 3,703 млн теңге.

При этом жители частного сектора отмечают, что утилизация растительных отходов остаётся проблемой. По их словам, мусоровывозящие компании не всегда принимают ветки и опавшие листья, а соблюдать требования для безопасного сжигания на небольших участках зачастую сложно.

Горожане считают, что одним из вариантов решения проблемы мог бы стать организованный вывоз растительных отходов или создание специальных пунктов для их сбора.

Спасатели призывают не оставлять огонь без присмотра и соблюдать правила пожарной безопасности во время уборки территории.