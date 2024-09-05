Схему движения 39-ти автобусных маршрутов изменили в Шымкенте

С каждым годом число пассажиров в общественном транспорта растет, особенно с наступлением нового учебного года. По этой причине в Шымкенте решили продлить схемы движения автобусов по 39 маршрутам. Также, в ближайшие дни будут изменены правила оплаты наличными за проезд.

Порядка двухсот пятидесяти тысяч шымкентцев охвачены бесплатным проездом в общественном транспорте. Из них 14 категорий граждан, относятся к социально уязвимым.

В список льготников, с недавнего времени, вошли и школьники от 7 до 17 лет. С начала нового учебного года, пассажиров в общественном транспорте стало заметно больше, а потому схемы движения маршрутов, почти по сорока направлениям, решили изменить.

Шерзат Суттибаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «В целях увеличения охвата населения транспортным обслуживанием, продлевается схема движения. Изменения коснулись маршрутов по 39 направлениям».

Специалисты отмечают, горожане стали чаще жаловаться на работу сто девятого маршрута. Претензии касаются просьб водителей оплачивать за проезд наличными. Кроме того, по словам пассажиров, игнорируются обязательные остановки на пути следования автобуса.

В управлении транспорта сообщили, что сейчас с компаниями перезаключаются контракты и вводятся новые правила.

Шерзат Суттибаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Если водитель не остановился на обязательной остановке или проигнорировал требование пассажира, в этом случае необходимо жаловаться. На транспортную компанию, в которой обслуживается этот автобус, будет наложен штраф».

Кроме того, в ближайшие дни будут внесены изменения по оплате проезда наличными. Данная мера направлена на обеспечение безопасности перевозок, поскольку позволит водителю автобуса управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег.