Впервые в Вооруженных силах Казахстана начата практика отбора призывников для прохождения ими срочной воинской службы в военно-научном взводе, передает ИА «NewTimes.kz».

Основными задачами военно-научного взвода являются участие в научной работе по направлениям инженерно-технологического профиля, робототехники, IT-технологий, кибербезопасности, получение научных результатов при решении прикладных задач, проведение перспективных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по направлениям тематики видов и родов войск Вооруженных сил Республики Казахстан.

Взвод будет функционировать при Национальном университете обороны — имени Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы. В целях качественного комплектования взвода профильными специалистами Министерства обороны через местные органы военного управления организовано взаимодействие с ведущими вузами республики.

В военно-научный взвод призываются наиболее талантливые граждане, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями МОВУ. Основным критерием для отбора является наличие образования в сфере информационных технологий, точных наук и робототехники.

В данный момент в установленном порядке организовано медицинское освидетельствование призывников для прохождения срочной воинской службы в военно-научном взводе.